In Hälfte zwei lässt es Lechtal gegen Telfs II krachen – Imst II gewinnt Schlager gegen Sölden

In der elften Runde der Bezirksliga West hat SPG Sölden den Anschluss an die Top-3 etwas verloren. Im Spitzenspiel der Runde unterliegt Sölden beim SC Sparkasse Imst II mit 0:2 und liegt nun bereits fünf Zähler hinter dem Tabellenzweiten SPG Lechtal. Lechtal mit einer grandiosen zweiten Hälfte, Telfs II konnte so mit 5:2 besiegt werden. Leader Rum macht ebenfalls einen Dreier – 3:1 gegen Patscherkofel. Damit hat Rum - so wie Lechtal - zweiundzwanzig Punkte am Konto, aber ein Spiel weniger ausgetragen. Imst hält den Anschluss – einen Punkt hinter Rum und Lechtal.

Beste Halbzeit seit ich Trainer bin!

Sebastian Huber, Trainer SPG Lechtal: „Die erste Halbzeit haben wir gegen Telfs ziemlich verschlafen. Oder besser gesagt, Telfs war einfach wesentlich aggressiver und ging auch in der 16. Minute durch Leon Mösl mit 1:0 in Führung. Simon Schlichtherle konnte in Minute dreißig ausgleichen, aber noch vor dem Pausenpfiff ging Telfs durch Admir Kovacevic abermals in Führung. Die zweite Halbzeit war aber dann die beste meiner Mannschaft seit ich Trainer bin. Wie aus einem Guss von hinten heraus gespielt und rollende Angriffe ohne Ende, die auch sehr effektiv abgeschlossen wurden. Doppelschlag in der 50. und 55. Minute durch Lukas Plangger und Simon Schlichtherle zur 3:2 Führung. Jonas Haider legt in der 73. Minute nach und den Schlusspunkt setzt Seraphin Bailom in der Nachspielzeit. Über das gesamte Spiel gesehen ein absolut verdienter Sieg im Ausmaß von 5:2“

Beste Spieler SPG Lechtal: Jonas Haider, Simon Schlichtherle, Alexander Selb

Imst II legt gegen Sölden Reifeprüfung ab

Clemens Thurner, Trainer SC Sparkasse Imst II: „Das Spiel am Freitag gegen Sölden hat gezeigt, dass wir den nächsten Schritt gemacht haben. Die Entwicklung geht absolut in die richtige Richtung und mich macht es richtig stolz ein Teil davon zu sein. Wir haben für das Spiel einiges verändert und unsere Spielanlage umgestellt. In den ersten Minuten haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht, konnten aber durch Felix Huber mit 1:0 in Führung gehen. Das war gleichzeitig auch der Pausenstand. In der zweiten Halbzeit funktionierte unser Spiel schon um einiges besser. Wir haben dann ganz klar dominiert, kaum etwas zugelassen. Zum Ende hin wurde es natürlich nochmals spannend! Aber durch einen Elfmeter - durch Nico Tilg herausgeholt, sechzehn Jahre jung und Debüt bei den Juniors - konnten wir durch Max Huber den Schlusspunkt setzen. Über die neunzig Minuten gesehen war der Sieg verdient. Nach zehn Spieltagen mit sieben Siegen dazustehen, ist eine tolle Leistung der Jungs. Zwei Spieltage gibt es noch, da wollen wir das Maximum heraus holen!“

Beste Spieler SC Sparkasse Imst II: Romario Brugger, Scheiber Jakob, Elias Grall

