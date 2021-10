Wilten gelingt extrem wichtiger Erfolg in Sistrans

Details Dienstag, 05. Oktober 2021 18:02

In der elften Runde der Bezirksliga West ist dem SK Wilten ein 2:0 Erfolg beim SV Sistrans gelungen. Damit konnte sich Wilten etwas vom Tabellenende absetzen. Wilten hat allerdings ein Spiel mehr am Konto als Patscherkofel und Veldidena, nach Verlustpunkten schaut es daher nicht so rosig aus. Aber für Wilten ist es sicherlich ein wichtiger positiver Schritt - zwei Spiele vor Ende der Hinrunde. An der Tabellenspitze hat Sölden durch die 0:2 Niederlage im Spitzenspiel in Imst an Boden verloren. Rum (3:1 gegen Patscherkofel) und die SPG Lechtal (5:2 gegen Telfs II) haben an der Tabellenspitze nichts anbrennen lassen.

Timo Kästl macht den Doppelpack für Wilten

Mohammad Shahabzada, Trainer SK Wilten: „Wir haben in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt und wir sind sehr chaotisch aufgetreten. Zweite Halbzeit haben wir gut angefangen, wir haben versucht flach und schnell zu spielen. Wir haben unsere Chancen genutzt und wir haben dem Gegner keine Chance gegeben. Mein Assistent Stephan Windisch und ich sind sehr stolz auf unsere Spieler. In der Halbzeit haben wir gewechselt – Maximilian Rudholzer ist für Jose Carrasco Blanco gekommen. In der 49. Minute ist uns dann der Führungstreffer durch Timo Kästl gelungen, dann habe ich noch einmal gewechselt. Jakob Reitzenstein ist für Thomas Nocker gekommen. Timo Kästl hat dann auch unseren zweiten Treffer in der 78. Minute erzielt.“

Beste Spieler SK Wilten: Timo Kästl (MF), Alexander Hauser (MF), Lukas Mayr (IV)

