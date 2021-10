Spielanalyse Imst II gegen Wilten aus der Sicht der Trainer

Details Montag, 18. Oktober 2021 16:51

Im letzten Spiel der Bezirksliga West im Jahr 2021 und damit zum Abschluss der Hinrunde hat SC Sparkasse Imst II den Anschluss an die Tabellenspitze verloren. Im Heimspiel gegen den SK Wilten gab es eine 1:2 Niederlage und so fehlen jetzt sieben Punkte auf Leader Rum und fünf Zähler auf Lechtal. Rum konnte sich knapp mit 2:1 gegen Telfs II durchsetzen und Lechtal gewinnt gegen Wacker Innsbruck 1c klar mit 5:1.

Positiver Rückblick auf den Herbst 2021

Trainerteam SC Sparkasse Imst II: „Leider haben wir es gegen SK Wilten nicht geschafft positiv abzuschließen. Das Spiel verlief schleppend und wir konnten leider nicht unser Spiel durch bringen. Man hat den Jungs angemerkt, dass sie müde sind. Wir können trotzdem auf eine gute Herbstsaison zurück schauen!

Die Einstellung der Spieler war top und auch die Bereitschaft sich zu überwinden, sowohl beim Training als auch im Spiel, war immer da! Diese Herbstsaison war ganz klar ein Schritt in die richtige Richtung und wir sind mit den Niederlagen auch stärker geworden. Jetzt heißt es mal Pause machen und Kräfte sammeln, um im Frühjahr wieder voll angreifen zu können.“

In den letzten vier Spielen Qualität gezeigt

Mohammad Ehsan Shahabzada, Trainer SK Wilten: „Es war ein Spiel gegen ein gute junge Mannschaft und in der Velly Arena in Imst ist das nicht so einfach. Wir wollen in der ersten Halbzeit von hinten flach heraus spielen, aber der Gegner hat ein gutes Pressingspiel gezeigt. Wir haben eine von drei guten Möglichkeiten verwertet – in der 35. Minute ist Matthias Einsle-Weiss das 1:0 gelungen. Mit 1:0 für Wilten ging es auch in die Pause. In der 46. Minute haben wir allerdings das 1:1 bekommen – Romario Brugger hat getroffen. Imst hat dann bis zur 60. Minute großen Druck entwickelt. Ab Minute sechzig haben wir dann wieder zu unserer Linie gefunden. Wir haben zweite Tor durch Daniel Klaiber gemacht und wir haben dem Gegner keine konkreten Möglichkeiten mehr geboten. In den letzten vier Spielen haben nicht nur gute Ergebnisse erreicht, sondern auch Qualität gezeigt. Mein Assistent Stephan Windisch und ich sind stolz auf unsere Spieler!“

Beste Spieler SK Wilten: Johannes Aichinger, Clemens Frankenstein, Maximillian Rudholzer

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!