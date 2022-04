Navis gewinnt klar gegen Lechtal – Roppen/Karrs knapp gegen Wilten

Details Montag, 18. April 2022 00:32

Die 17. Runde der Bezirksliga West wurde am Osterwochenende angepfiffen, am Karsamstag verlor SPG Lechtal mit einer klaren 0:4 Niederlage in Navis den zweiten Tabellenplatz an Wacker Innsbruck 1c, die auswärts gegen Patscherkofel mit 2:1 siegreich geblieben sind. Der SK Auto Kluckner Rum lässt an der Tabellenspitze nichts anbrennen – 4:0 gegen SC Sparkasse Imst II und damit schon sechs Punkte Vorsprung auf die neuen Nummer zwei Wacker Innsbruck 1c die zudem ein Spiel mehr ausgetragen hat. Lechtal aber noch immer mit allen Chancen auf den Aufstieg, denn Wacker 1c hat nur zwei Punkte mehr, aber auch zwei Spiele mehr ausgetragen. Spannendes Duell - allerdings mit wenig Klasse zwischen der SPG Roppen/Karres und dem SK Wilten.

Navis schafft trotz einer schwachen ersten Halbzeit klaren Erfolg gegen Lechtal

Georg Eppensteiner, Trainer SV Navis: „In der ersten Halbzeit haben wir uns gegen Lechtal sehr schwer getan. Wir haben nicht zeigen können was in der Mannschaft steckt und was wir können. Trotzdem sind wir aber schon in der neunten Minute durch Florian Moser in Führung gegangen. Knapp vor der Pause das 2:0 durch Elias Spörr. Die spielerische Vorstellung war aber nicht berauschend. In der zweiten Hälfte hat sich das aber erfreulicherweise komplett geändert. Wir haben sehr gut gespielt und uns auch tolle Möglichkeiten damit geschaffen. Der Gegner hatte eigentlich keine einzige Tormöglichkeit, da wir sehr entschieden und gut gegen den Ball agiert haben und so keine Möglichkeiten zugelassen haben. Am Ende konnten wir souverän und ungefährdet mit 4:0 siegen – die Treffer Nummer drei und vier kamen von Michael Mair in der 73. und 90. Minute.“

Bester Spieler SV Navis: Michael Mair

Roppen/Karres und Wilten können in spannendem Duell nicht überzeugen

Markus Mahlknecht, Co-Trainer SPG Roppen/Karres: „Erste Hälfte war Wilten spielerisch stärker. Mit einigen Standardsituationen gab es gute Möglichkeiten auf die Führung, aber sie konnten es nicht ausnutzen. Roppen mit vielen Fehlpässen, immer einen Schritt zu spät. In der zweiten Hälfte ein offenes Spiel, Roppen nutzt Defensivfehler aus und Stürmer Kaan Kaya erfasst in der 50. Minute schneller die Situation und netzte ein. Das 2:0 ein Weitschuss durch Marcel Kreuzer in der 74. Minute, der unhaltbar abgefälscht wurde. Wilten gab nicht auf, hatte viele Eckbälle und indirekte Freistöße in den Strafraum von Roppen, hat den Gästen aber nichts eingebracht. In den Schlussminuten dann doch noch der Anschlusstreffer der Gäste durch Daniel Klaiber, es war jedoch zu spät um das Spiel noch eng zu machen. Fazit: ein Spiel auf bescheidenem Niveau, jedoch spannend bis zum Schluss. Beide Teams konnten nicht mit bester Aufstellung spielen.“

Beste Spieler SPG Roppen/Karres: Luca Larcher (6er), Kaan Kaya (ST)