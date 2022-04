Patscherkofel driftet nach Niederlage in Wilten der Abstiegszone entgegen

Details Montag, 25. April 2022 13:01

In der Bezirksliga West lässt der SK Auto Kluckner Rum auch in Runde achtzehn nichts anbrennen und gewinnt das Spitzenspiel auswärts gegen Lechtal mit 4:0. Wacker Innsbruck 1c nützt diese Niederlage von Lechtal mit einem 5:1 gegen Schwaz II voll und vergrößert den Vorsprung auf vier Punkte. Rum liegt weiterhin um sechs Punkte vor Wacker 1c. SK Wilten errang am Samstag einen 3:1-Sieg über FC Patscherkofel. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SK Wilten die Nase vorn. Im Hinspiel waren die Gastgeber bei der deutlichen 1:5-Pleite unter die Räder gekommen.

Fabian Hartmann brachte SK Wilten in der 37. Minute nach vorn. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich SK Wilten, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Patscherkofel geriet deutlicher in Rückstand, als SK Wilten auf 2:0 erhöhte (50.). Für das 3:0 von SK Wilten sorgte Clemens Frankenstein, der in Minute 61 zur Stelle war. Tommaso Compagno verkürzte für FC Patscherkofel später in der 72. Minute auf 1:3. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:1 zugunsten von SK Wilten.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SK Wilten in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. Vier Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat SK Wilten momentan auf dem Konto.

Patscherkofel muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Wo bei FC Patscherkofel der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 24 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur fünf Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Patscherkofel alles andere als positiv. FC Patscherkofel taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am nächsten Samstag reist SK Wilten zu SC Schwaz 1b, zeitgleich empfängt Patscherkofel FC Zirl 1b.

Bezirksliga West: SK Wilten – FC Patscherkofel, 3:1 (1:0)

72 Tommaso Compagno 3:1

61 Clemens Frankenstein 3:0

50 Dominik Schuergers 2:0

37 Fabian Hartmann 1:0