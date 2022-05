Telfs II erobert mit Sieg gegen SPG Lechtal Tabellenplatz fünf

Details Dienstag, 31. Mai 2022 23:13

Sehr starke Vorstellung der Mannschaft des SV Telfs II in der 24. Runde der Bezirksliga West gegen SPG Lechtal . Ein klarer 4:1 Erfolg mit Bedran Özgen als großen Goalgetter auf Seiten von Telfs. Rum steht als Meister fest, der Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz ist aber wieder neu entbrannt. Der Überlebenskampf von Wacker Innsbruck wird dazu führen, dass es eine 1c Mannschaft wohl nicht mehr geben wird und so ist bereits Platz drei in der Tabelle vom Verband aus offiziell als Aufstiegsposition grün gekennzeichnet. Schwaz II nimmt diesen Platz nach einem 4:2 gegen Navis aktuell ein, drei Punkte dahinter Lechtal, wodurch die Niederlage gegen Telfs sich natürlich ganz besonders bitter darstellt. Die Entscheidung muss in den beiden letzten Runden nach der Pfingstpause fallen, welches Team Rum eine Etage höher begleiten wird – Schwaz II oder Lechtal.

Drei Treffer von Bedran Özgen für Telfs II

Admir Kovacevic, Trainer SV Telfs II: „Erstmal ein großes Lob an meine Mannschaft, den dieses Ergebnis war nicht selbstverständlich und auch nicht zu erwarten. Wir sind als absoluter Außenseiter in dieses Spiel gegangen. Nicht nur weil wir gegen eine Topmannschaft gespielt haben, die noch um den Aufstieg mitspielt, sondern auch wegen den vielen Ausfällen, die wir momentan zu beklagen haben. Aber zum Glück haben wir einen starken Nachwuchs im Verein, der uns in den letzten Spielen großartig unterstützt hat. Da bin ich ganz besonders stolz auf die Jungs.

Der Gegner ist sehr dominant aufgetreten, spielerisch wie körperlich aber darauf waren wir gut eingestellt. Sie waren zwar mehr im Ballbesitz, konnten sich aber kaum Torchancen erspielen. Lag daran, dass wir sehr diszipliniert und geschlossen aufgetreten sind. Im Gegensatz zu ihnen haben wir unsere Chancen eiskalt ausgenutzt. So gingen wir durch zwei Treffer von Bedran Özgen - absolut verdient - mit 2:0 Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel waren wir für eine kurze Zeit unkonzentriert und so kam der Gegner durch eine sehr schöne Kombination zum Anschlusstor – Torschütze Raphael Friedl. Wiederum war es Bedran Özgen, der mit seinem dritten Treffer für die erneute Führung mit zwei Toren Unterschied sorgte. Kurz darauf traf noch Elias Praxmarer per Freistoßtor zum 4:1 Endstand.“

Beste Spieler SV Telfs II: Elias Praxmarer (10er), Bedran Özgen (ST), Noah Egger (LV)