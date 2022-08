Patscherkofel gegen Sölden und Telfs II gegen Sistrans dominant – aber nur knappe Erfolge!

Details Sonntag, 14. August 2022 21:30

Zwei recht kuriose Spiele hatte die dritte Runde der Bezirksliga West zu bieten. Der Goalie der SPG Sölden verhinderte einen klaren Erfolg des FC Patscherkofel – der am Ende dann aber doch 2:1 gewann. Pech im Abschluss, aber auch Konteranfälligkeit, kosteten dem SV Telfs II fast Punkte gegen den SV Sistrans – der 4:3 Erfolg wurde erst fünf Minuten vor dem Schlusspfiff gesichert.

Starker Goalie von Sölden lässt Patscherkofel verzweifeln

Christopher Mantl, Trainer FC Patscherkofel: „Wir haben das Spiel von Minute eins an dominiert, ließen wenig bis gar keine Chancen des Gegners zu und müssen eigentlich durch gut heraus gespielte Konter auch das eine oder andere Tor machen. Kompliment an den Söldener Schlussmann, der uns ein paarmal zur Verzweiflung brachte. Das 1:0 für Sölden fiel nach einem Eckball. Torschütze war Jonathan Ennemoser in der 38. Minute. Zweite Hälfte ging es in dieser Tonart weiter. Wir hatten Chance um Chance, bis uns Stefan Sandbichler zum 1:1 in der 53., Minute einnetzte. Die Rettung kam zwanzig Minuten später durch Manuel Wildauer, der nach einem abgewehrten Kopfball noch einmal zum Abschluss kam und uns mit dem verdienten 2:1 erlöste. Pauschallob an die gesamte Mannschaft!!“

Telfs mit viel Schusspech gegen Sistrans

Admir Kovacevic, Trainer SV Telfs II: „Das Ergebnis von 4:3 lässt kaum einen Rückschluss auf den Spielverlauf zu. Wir hätten eigentlich hoch gewinnen müssen – nicht weniger als vier Schüsse gingen nur an die Latte. Drei Kontertore des Gegners, das passiert uns leider immer wieder, da wir nur offensiv denken. Der Dreier hochverdient. Die Treffer aus dem Spiel erzielt, außer das 3:1 in der 45. Minute von Elias Praxmarer – das fiel nach einem Eckball. Elias brachte uns auch in der 16. Minute in Führung, 2:0 durch mich in der 26. Minute. Jonathan Singer zum 1:2 und ihm gelingt auch der Anschlusstreffer zum 2:3. Matthias Jenewein gelingt in der 83. Minute sogar der Ausgleich, Fabian Bartl sichert uns fünf Minuten vor dem Schlusspfiff noch den 4:3 Erfolg.“