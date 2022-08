Imst II gibt 3:0 Vorsprung gegen Wilten aus der Hand

Details Dienstag, 16. August 2022 01:57

Den ersten Dreier in der dritten Runde der Bezirksliga West hatten die Mannschaften des SC Sparkasse Imst II und des SK Wilten im Fokus. Imst II war nach einer 3:0 Führung zur Pause diesem Dreier schon sehr nahe, aber der SK Wilten nützt die Unsicherheiten von Imst II in Hälfte zwei und gleicht noch auf 3:3 aus. Damit fällt Imst II auf den vorletzten und Wilten auf den letzten Platz der Tabelle zurück. Den größten Sprung nach oben macht Sellraintal auf Platz sieben mit einem 6:1-Kantersieg gegen Roppen/Karres und Veldidena mit einem knappen 1:0 Erfolg gegen St. Leonhard nimmt nun Platz zehn ein.

Zwei vollkommen unterschiedliche Halbzeiten

Clemens Thurner, Trainer SC Sparkasse Imst II: „Zur Zeit schaffen wir es nicht, unser Spiel über neunzig Minuten durchzuziehen. Wir haben gegen Wilten einige Umstellungen vorgenommen, die in den ersten 45 Minuten absolut funktioniert haben, zur Pause haben wir 3:0 geführt. Jan Schranz hat unsere Mannschaft in der 11. Minute in Führung gebracht, 2:0 durch Maximilian Huber in der 14. Minute. Acht Minuten vor dem Seitenwechsel traf Kevin Tilg zum 3:0.

In Hälfte zwei haben wir den Gegner stark gemacht, waren unsicher, haben - unverständlich für mich - keine Ruhe mehr im Spiel gefunden und haben uns selbst aus dem Konzept gebracht. In der 55. Minute das 1:3 durch Timo Kästl für Wilten, das 2:3 vier Minuten später von Fabian Hartmann. Zehn Minuten vor Schluss das 3:3 – aber abermals trifft Timo Kästl für Wilten.

Leider konnten wir uns nicht belohnen und haben die drei Punkte verschenkt. Für die nächste Woche müssen wir die Jungs wieder auf Spur bringen. Nächsten Samstag, dem 20. August 2022 um 18:30 in der Velley Arena, geht es gegen WSG Tirol 1c. Da können die Jungs sich beweisen und zeigen, dass sie über neunzig Minuten bestehen können!“