Traineranalysen: Dreier für Roppen/Karres, WSG Tirol 1c und Mieminger Plateau

Details Dienstag, 23. August 2022 01:20

SPG Mieminger Plateau verteidigte in der vierten Runde der Bezirksliga West die Tabellenführung souverän. Gegen ein starkes Team des SV Telfs II gab es einen 7:0 Kantersieg – in der Offensive der SPG hat alles perfekt geklappt. Der SC Sparkasse Imst II hatte Probleme in der Offensive – der Abschluss war das große Manko – 2:3 Niederlage zu Hause gehen WSG Tirol 1c. Roppen/Karres setzt sich knapp mit 3:2 gegen Veldidena durch. Navis verteidigt die weiße Weste erfolgreich – 6:3 in St. Leonhard und Tabellenplatz zwei.

Doppelpack von Christof Huter für Roppen/Karres gegen Veldidena

Simon Neurauter, Trainer SPG Roppen/Karres: „Wir sind sehr gut in das Spiel gestartet – nach fünfzehn Minuten 2:0 durch Treffer von Christoph Ladner und Christof Huter. Dann haben wir nicht mehr klar und sauber agiert, haben damit den Gegner stark gemacht. Anschlusstreffer der Veldidena in der 26. Minute durch Tobias Fischnaller. Aus der Halbzeit sind wir dann aber klar stärker gekommen, aber uns ist der dritte Treffer nicht gelungen. Aus dem Nichts das 2:2 in der 69. Minute durch Simon Doms. In der 87. Minute - nach einer Ecke - aber dann doch noch unser Siegestreffer – unser Routinier Christof Huter hat es wieder einmal gemacht! Dann haben wir den Dreier sicher heim gespielt. Wir waren die bessere Elf, haben es uns aber selbst schwer gemacht!“

Beste Spieler SPG Roppen/Karres: Christof Huter, Jonas Gritsch

Coach von Imst II nach Niederlage gegen Tirol 1c: „An uns klebt derzeit das Pech!“

Clemens Thurner, Trainer SC Sparkasse Imst II: „Aufgrund einiger Ausfälle haben wir umstellen müssen, die Mannschaft ging aber hoch motiviert und mit einer Top-Einstellung ins Spiel. In der ersten Halbzeit haben wir es nicht geschafft, die Chancen, die wir hatten, in Tore umzumünzen. Das 1:0 war wirklich hervorragend heraus gespielt und von Tobias Fleischmann abgeschlossen. Dann kurz vor der Pause der etwas glückliche Ausgleich für die WSG durch Halil Teker.

In Halbzeit zwei waren die Jungs der WSG etwas überlegen, trotzdem haben wir das 2:1 durch Yannick Jerome Charles Stemmelen in der 71. Minute erzielt, müssen in Folge Minimum das 3:1 machen. In der 51. und 53. Minute mussten wir verletzungsbedingt unseren Kapitän und unseren linken Verteidiger wechseln. Die WSG drückte etwas, aber es war fast ein Schlagabtausch - mit dem Unterschied, dass die WSG den Ball ins Tor beförderte. Valentin Weissbacher gelingt in der 76. Minute das 2:2, in der Nachspielzeit der Siegestreffer für die WSG durch Daniel Osuji!

Die Glücklichen an diesem Abend waren unsere Gegner. Sehr ärgerlich für uns, da wir wieder einmal in der Nachspielzeit Punkte verschenkt haben. Wir werden aber nicht aufstecken, es ist gerade mal der vierte Spieltag. Wir wissen, dass aktuell das Pech an uns klebt, aber wir sind spielerisch gut drauf. In der nächsten Runde gegen Sölden werden wir uns voll rein hauen, um etwas Zählbares aus dem Ötztal mitzunehmen!“

Mieminger geht offensiv gegen Telfs II alles auf!

Jürgen Soraperra, Trainer SPG Mieminger Plateau: „Uns gelang ein Blitzstart - 1:0 in der fünften Minute durch Benjamin Hofer. 2:0 in der 7. Minute durch Silvano Soraperra. 3:0 in der 8. Minute durch Axel Schaber. Also ein Bilderbuchstart! Riesenkompliment an die junge Mannschaft von Telfs, die spielerisch ebenbürtig war und bis zum Schluss nie aufgab! Das 4:0 in der 34 Minute durch Nemanja Markovic. Das 5:0 durch einen Elfmeter - Foul an Silvano Soraperra - Tor durch Axel Schaber. Das 6:0 in der 52. Minute durch Jozef Koptar, das 7:0 in der 82. Minute durch Axel Schaber. Uns ist heute in die Offensive alles aufgegangen, was wir uns vorgenommen haben. Großes Kompliment!“

Beste Spieler SPG Mieminger Plateau: Silvano Soraperra (li. MF), Josef Koptar (z. MF), Axel Schaber (ST)