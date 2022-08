Mieminger holt in der Schlussphase Dreier in Sistrans – Klarer Erfolg von Telfs II gegen St. Leonhard

Details Montag, 29. August 2022 18:55

In der fünften Runde der Bezirksliga West hat sich an der Tabellenspitze nichts verändert, denn alle Mannschaften, die oben stehen, haben einen Dreier gefeiert. Die SPG Mieminger Plateau gewinnt in Sistrans 3:1, Navis bezwingt Roppen/Karres ebenso mit 3:1, Sölden schlägt Imst II mit 3:2. Telfs II verbessert sich mit einem 4:0 gegen St. Leonhard auf Position sechs.

Maximilian Kühnel mit toller Leistung im Tor von Sistrans

Jürgen Soraperra, Trainer SPG Mieminger Plateau: „Sistrans hat taktisch sehr diszipliniert gespielt und wir kamen nur sehr schwer ins Spiel. Wir gerieten durch einen individuellen Fehler in Rückstand – 1:0 für Sistrans in Minute sieben durch Jonathan Singer. Anschließend vergaben wir hochkarätige Torchancen. Zweite Hälfte konnten wir nochmals zulegen. Erst in Minute siebzig gelang uns der Ausgleichstreffer durch Alexander Schaber. Anschließend scheiterten wir immer wieder am Schlussmann der Sistranser, der großartig hielt. In der 82. Minute gingen wir hochverdient durch Silvano Soraperra mit 2:1 in Führung. In der Nachspielzeit noch ein Elfmeter für uns, den Axel Schaber sicher zum 3:1 verwandelt.“

Telfs II bleibt gegen defensive Kicker aus St. Leonhard geduldig

Admir Kovacevic, Trainer SV Telfs II: „Von Anfang an sind wir gegen St. Leonhard sehr konzentriert aufgetreten. Der Gegner ist sehr tief gestanden, gefühlt hatten wir sicher 70% Ballbesitz. Wir haben uns schwergetan, sind aber geduldig geblieben. Das 1:0 fiel zwar schon in der neunten Minute durch Ricardo Zoller, das 2:0 aber erst knapp vor der Pause durch Christopher Strigl. Hinten haben wir nichts zugelassen, eine reife Leistung der jungen Mannschaft. Am Ende gab es ein 4:0 – Ricardo Zoller trifft zum 3:0, den vierten Treffer habe ich beigesteuert.“