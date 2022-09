Sieben Treffer von Simon Schlichthere für Lechtal gegen Veldidena – Mieming lässt in Wilten nichts anbrennen

Details Montag, 05. September 2022 15:52

Mieminger Plateau hat in der sechsten Runde der Bezirksliga West die Tabellenführung erfolgreich verteidigt. Ein ungefährdeter 5:2-Sieg beim SK Wilten. Neu auf Platz zwei Patschekofel – 3:1 im Schlagerspiel der Runde gegen Navis. Damit Patscherkofel einen Punkt vor Navis, zwei Punkte hinter Leader Mieminger. Der Trainer der SPG Lechtal hat von seinen Spielern gefordert, sich zu belohnen – sie haben diese Forderung erfüllt – 11:1 gegen den FC Veldidena Innsbruck.

Lechtal belohnt sich üppig!

Daniel Wolf, sportlicher Leiter SPG Lechtal: „Einzige Vorgabe für das Spiel gegen Veldidena vom Trainer war: Belohnung! Belohnung für die letzten Wochen - wir waren immer mit am Spielgeschehen, konnten jedoch nie etwas Zählbares mitnehmen.

Wir wollten von Anfang an unser Spiel dem Gast aufzwingen, was uns auch ziemlich gut gelang! Wir hatten Chance um Chance und kamen dadurch auch zu unseren Treffern! Simon Schlichtherle war an diesem Tag wieder in Höchstform. Sieben Treffer - und er setzte seinen Körper optimal ein. Außerdem freute uns ganz besonders, dass Pascal Brand ein Tor erzielte (2:0), welches hoch verdient war! Nach dreißig Minuten traf Schlichtherle zum 3:0 durch einen Strafstoß und der Gegner war gebrochen. Kurz darauf das 4:0, wieder durch Schlichtherle. Kurzes Aufbäumen der Gäste in Minute 37 durch den Anschlusstreffer von Anel Masovic zum 4:1. Kurz vor der Halbzeit noch das 5:1 durch einen perfekten Kopfball von Alexander Selb.

Zweite Halbzeit, gleiches Spiel. Durch einen beherzten Schuss aus rund zwanzig Meter eröffnete Michael Perl den zweiten Durchgang. Schlichtherle legte in Minute 53 und 54 mit Treffer Nummer vier und fünf nach. Danach konnten die Jungs durch Raphael Friedl und weitere zwei Tore von Simon Schlichtherle auf den 11:1 Endstand stellen.

Fazit: Endlich konnten wir einen Teil unseres Potenzials abrufen und auf den Platz bringen. Interessant werden sicher die nächsten zwei bis drei Wochen werden, wobei wir in Navis sicher als Underdog anreisen und nichts zu verlieren haben!“

Alexander Schaber trifft viermal für Mieminger in Wilten

Jürgen Soraperra, Trainer SPG Mieminger Plateau: „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Und haben verdient durch zwei Tore von Axel Schaber geführt. Zudem war Wilten ab der 45. Minute nur mehr zu Zehnt, Rote Karte wegen Tätlichkeit. In der 49. Minute das 3:0 durch eine schöne Aktion von Silvano Soraperra. Er wollte quer spielen, der Ball wurde abgefälscht und ging ins Tor. Ab diesem Zeitpunkt verloren wir den Faden. Wir machten viele unnötige Abspielfehler. Es war auch keine Leidenschaft mehr vorhanden. Wilten kommt in der 66. Minute durch Daniel Klaiber auf 1:3 heran. Drei Treffer in den letzten acht Minuten. Zwei davon erzielt Alexander Schaber für unsere Elf, Thomas Nocker trifft für Wilten. Am Ende ein verdienter 5:2 Auswärtserfolg!

Großes Lob unseren Ersatztorwart Jeremias Dischl, der bei seinem ersten Meisterschaftsspiel für die KM mit seinen sechzehn Jahren eine großartige Leistung bot!“