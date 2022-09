Roppen/Karres gewinnt das Mittelfeldduell gegen Telfs II

Details Dienstag, 06. September 2022 18:45

Zwei Tabellenplätze nach oben ging es für die SPG Roppen/Karres in der sechsten Runde der Bezirksliga West. Ein klarer 6:2 Erfolg gegen den SV Telfs II und Roppen hat mit zum Gegner punktemäßig aufgeschlossen. Roppen/Karres, Lechtal und Telfs II halten nun bei neun Zählern und bilden damit das abgesicherte Mittelfeld der Liga.

Sehr gutes Spiel meiner Mannschaft

Simon Neurauter, Trainer SPG Roppen/Tarrenz: „Wir sind gut in die Partie gestartet, nach acht Minuten 2:0 nach zwei Toren von Christof Huter! Das 1:0 war nach einer Ecke, die Telfs zunächst klären konnte, Ball kam dann wieder zu Noah Eisenbeutl, der nochmals in den 16er flankte und der frei stehende Christof Huter verwandelte volley ins lange Eck. Das 2:0 nach einer Ecke von Noah Eisenbeutl, Christof Huter kam frei zum Kopfball und drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Danach hatten wir das Spiel weitgehend im Griff und konnten immer wieder gefährlich werden. In der 25. Minute war es dann Christoph Ladner, der nach Vorarbeit von unserem Kapitän Kevin Kapferer, trocken zum 3:0 einschoss. Wir waren die dominante Mannschaft, in Minute 40, nach Ballverlust am 16er von Telfs, spielten die Telfer einen langen Ball in die Spitze. In dieser Situation hat die Restverteidigung nicht ganz gepasst und dann passiert uns in dieser Situation noch ein individueller Fehler und Telfs konnte durch Leon Mösl verkürzen!

In Halbzeit zwei passierte in den ersten Minuten nicht viel, wir hatten das Spiel im Griff und Telfs konnte nicht wirklich gefährlich werden. In Minute 57 gab es dann so etwas wie die Vorentscheidung und abermals - nach einem klasse Pass von Noah Eisenbeutl - konnte Christof Huter mit seinem dritten Treffer auf 4:1 erhöhen. Telfs konnte nach einem Eckball noch einmal auf 4:2 verkürzen, durch einen Kopfballtreffer von Marcel Haselwanter! Danach drehte nochmals Noah Eisenbeutl auf - mit seiner vierten Vorlage bediente er den eingewechselten Dominik Thurner zum 5:2 und belohnte sich nach Vorarbeit von Lukas Zoller in Minute 77 noch selbst mit seinem Tor zum 6:2!

Ein sehr gutes Spiel von meiner Mannschaft, ich glaube, dass wie das Spiel über weite Strecken im Griff hatten gegen eine junge Telfer Mannschaft und auch verdient in der Höhe gewonnen haben! Ärgerlich ist, dass wir wieder zwei Tore kassiert haben. Zu erwähnen ist auch die Leistung von Jonas Gritsch und Luca Larcher, die konstant gute Leistungen bringen und es so möglich machen, dass die Offensive glänzen kann!“

Beste Spieler SPG Roppen/Karres: Jonas Gritsch (IV), Christof Huter, Luca Larcher und Noah Eisenbeutl (ZM)