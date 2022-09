Veldidena dreht 0:2 gegen Imst II – Sellraintal gewinnt in Unterzahl gegen WSG Tirol 1c

Details Sonntag, 11. September 2022 13:44

Drei sehr wichtige Punkte für den FC Veldidena in der siebenten Runde der Bezirksliga West. Mit dem 3:2 Erfolg gegen den SC Sparkasse Imst II kann sich Veldidena ein wenig vom Tabellenende absetzen. Der FC Sellraintal zeigt eine kämpferisch starke Leistung und gewinnt gegen die WSG Tirol 1c mit 2:1. Damit Tabellenplatz fünf für Sellraintal, sechs Punkte hinter Leader Mieminger Plateau, die gegen den FC St. Leonhard einen 8:1 Kantersieg feiern. Neu auf Platz zwei Navis – 6:2 gegen Lechtal. Sölden arbeitet sich mit einem 4:0 gegen Wilten auf den dritten Platz nach oben, runter auf Platz vier geht es für Patscherkofel – 1:2 in Telfs.

Doppelschlag von Veldidena gegen Imst II

Bünyamin Okur, sportlicher Leiter FC Veldidena: „Mit so einer beherzten Leistung wie am Samstag können wir jeden schlagen. Wie man sehen konnte, hat das Trainerduo Aytekin Acar und Cahit Öztunc die Mannschaft top eingestellt und uns zum Sieg geführt. Das Spiel war ab der ersten Minute auf einem guten Niveau und beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe. Spielerisch ausgeglichen. Zur Halbzeit lagen wir 0:2 zurück – durch Tore von Tobias Fleischmann und Patrick Tilg. Aus der Kabine kamen wir bärenstark zurück und drehten das Spiel noch auf einen 3:2 Erfolg. Edgard Jung in der 54. Minute, Anel Masovic in der 68. und Simon Rudig in der 70. Minute haben getroffen.

Fazit: Auch wenn es zum Schluss dann knapp war, haben wir verdient gewonnen. Wir haben beherzt Fußball gespielt und wollten an dem Tag vielleicht ein bisschen mehr als İmst. Wir hatten vielleicht diesmal auch ein bisschen Glück, im Gegensatz zu den letzten paar Wochen, aber das braucht man halt im Fußball!“

Beste Spieler FC Veldidena Innsbruck: Ismail Okur und Patrick Neumair

Sellraintal trifft kurz nach Ausschluss zum 2:0

Bruno Schlögl, Trainer FC Sellraintal: „Bin ziemlich stolz auf meine Mannschaft. Sehr gut gekämpft bis zum Schluss, obwohl wir in der zweiten Halbzeit in Unterzahl spielen mussten. Die zweite Gelbe Karte gegen Matthias Bucher in der 46. Minute war allerdings schon etwas hart. Wir sind in der 25. Minute durch Elias Schlögl in Führung gegangen. In der 46. Minute der Ausschluss, da haben die Gäste uns natürlich unter Druck gesetzt. Wir konnten aber kurz danach in der 47. Minute durch David Bucher auf 2:0 stellen, hatten in Hälfte zwei noch zwei Stangenschüsse. Den Gästen ist aber nur mehr das 1:2 in der 60. Minute durch Tobias Wanner gelungen.“