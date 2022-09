Patscherkofel verliert mit Niederlage bei Telfs II Kontakt zur Tabellenspitze

Details Montag, 12. September 2022 17:38

Eine starke Leistung hat die junge Mannschaft des SV Telfs II in der siebenten Runde der Bezirksliga West geboten. Ein 2:1 Erfolg über den FC Patscherkofel, der nun auf Leader Mieming fünf Punkte Rückstand hat. Patscherkofel fällt auf Position vier zurück,Navis und Sölden überholen in der Tabelle Patscherkofel.

Telfs mit sechs U18-Spielern in der Startformation

Admir Kovacevic, Trainer SV Telfs II: „Wir wussten, das wird ein Geduldspiel, immerhin kam die beste Defensive der Liga zu uns ins Emat. Wie erwartet stand der Gegner sehr tief und versuchte mit hohen Bällen zu agieren, aber darauf waren wir sehr gut eingestellt und ließen kaum etwas zu. Wir konnten von Anfang an unser Spiel aufziehen, wir versuchten es immer wieder durch ein schnelles Kombinationsspiel unsere Flügelspieler einzusetzen, was uns auch oft gelungen ist. Aber der Unparteiische hatte was dagegen und hat immer wieder wegen vermeintlichen Abseitsstellungen abgepfiffen. Aus meiner Sicht hätte es auch eine Rote Karte für den Gegner geben müssen - wegen Verhinderung einer klaren Torchance. In der 25. Minute war es dann so weit, der erst 15-jährige Christopher Strigl auf den 16 -jährigen Arda Taflan, der in Folge den Ball gekonnt ins Tor beförderte. Eine souveräne erste Halbzeit meiner Mannschaft und auch eine absolut verdiente Führung.

In der zweiten Halbzeit ging es in der gleichen Tonart weiter. Nach gerade mal drei Minuten konnten wir auf das so wichtige 2:0 erhöhen.. Und wieder waren es die zwei Jungen, Strigl auf Arda, der den Ball aus sechzehn Metern einschob. Dann aus dem Nichts ein Gegentreffer, langer Ball in den Strafraum, ein unglücklich abgefälschter Kopfball unseres Verteidigers und der Ball war im Netz. Daraufhin riskierte der Gegner alles, sie attackierten uns weiter vorne und so kamen sie durch einen Lattentreffer zu ihrer besten und einzigen Torchance in diesem Spiel. Wir hatten dann einige Kontermöglichkeiten, aber waren viel zu hektisch und unpräzise vor dem gegnerischen Tor. Ein Riesenlob an meine Jungs für diese unglaubliche Leistung. Wir hatten sechs U18-Spieler in der Startformation und keinen einzigen aus der Regionalliga-Mannschaft. Das wird ja immer behauptet, dass wir nur stark sind, wenn wir von oben Unterstützung bekommen.

Fazit: Auch wenn das Ergebnis knapp war, so war es ein absolut verdienter Sieg, der auch höher hätte ausfallen können, aber da hatte einer was dagegen!“