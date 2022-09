Mieminger Plateau hat einen Lauf und gewinnt auch das Spitzenspiel gegen Patscherkofel

Details Montag, 26. September 2022 14:20

Der große Sieger der neunten Runde der Bezirksliga West heißt SPG Mieminger Plateau. Im Spitzenspiel setzt sich die SPG gegen den FC Patscherkofel mit 2:1 durch. Die Verfolger müssen alle Federn lassen und damit baut Mieming die Führung auf die schärfsten Verfolger Navis und Sölden auf sieben Punkt aus.

Remis wäre verdient gewesen

Christopher Mantl, Trainer FC Patscherkofel: „Wir hatten den noch ungeschlagenen Tabellenführer gut im Griff und bestimmten das Spielgeschehen. Ein Tor nach einer Ecke zum 1:0 in der neunten Minute durch Thomas Allinger und eine umstrittene Einzelaktion (Handspiel) zum 2:0 durch Alexander Schaber ließ die Heimmannschaft - mit ansonsten wenigen Chancen - zweimal jubeln.

Meine Mannschaft ließ sich dadurch nicht aus dem Konzept bringen und spielte weiter Fußball. Wir konnten auch einige Chancen kreieren. Wir belohnten uns dann mit dem Anschlusstreffer durch David Seidner in der 65. Minute. Der Ausgleich blieb uns trotz noch einiger guter Möglichkeiten leider verwehrt. Alles in allem wäre ein Remis auf jeden Fall verdient gewesen. Pauschallob an meine Mannschaft und Gratulation an die Hausherren. Die haben zurzeit einfach einen „Lauf“!“

Mieming setzt sich vom restlichen Feld ab

Der 2:1 Erfolg von Mieminger Plateau wirkt sich in der Tabelle massiv aus. Mieming hat nach neun Runde sieben Punkte Vorsprung auf die schärfsten Verfolger. Auf Tabellenplatz zwei nun Navis nach einem 2:2 gegen WSG Tirol 1c. Sölden fällt auf Platz zwei zurück – überraschend klare 0:3-Niederlage bei Veldidena Innsbruck. Auch Patscherkofel büßt durch die Niederlage gegen Mieming im Spitzenspiel einen Platz ein und liegt nun auf der vierten Position. Sellraintal kommt durch ein 3:0 gegen Wilten bis auf einen Punkt an Patscherkofel heran.