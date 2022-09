Telfs II dreht nach 0:2 Spiel gegen Imst II

Details Dienstag, 27. September 2022 13:38

Dramatisches Derby in der neunten Runde der Bezirksliga West zwischen dem SV Telfs II und dem SC Sparkasse Imst II. In der Nachspielzeit der entscheidende Treffer zum 4:3 für Telfs, nachdem Telfs schon 0:2 in Rückstand geriet. Imst II muss damit die tote Laterne weiter tragen, Telfs II festigt den Tabellenmittelfeldplatz.

Entscheidender Ballverlust vom Goalie von Imst in der Nachspielzeit

Admir Kovacevic, Trainer SV Telfs II: „Die erste halbe Stunde haben wir überhaupt nicht ins Spiel gefunden, wir waren mehr mit dem Schiedsrichter beschäftigt als mit dem Spiel selber. Man merkte, dass die Imster es mehr wollten und somit auch zurecht 2:0 in Führung gingen. Kevin Tilg traf in der 12. Minute, Ibrahim Abdulgadir Said i der 30. Minute. Aber die Mannschaft hat sich danach zusammengerissen, kurz vor der Halbzeit dann ein Doppelschlag von uns. Durch zwei Standards konnten wir den wichtigen Ausgleich in die Kabine mitnehmen. Treffer von Elias Praxmarer und ein Eigentor der Gäste.

Nach der Pause ein ganz anderes Gesicht meiner Mannschaft. Eine schöne Einzelaktion von Leon Mösl, der sich über die rechte Seite durchgesetzt hat und dann den besser postierten Ali Batal bediente. Der musste nur noch den Ball reinschieben. Auch der Gegner ließ nicht locker und gleich im Gegenzug der Ausgleich durch Tristan Müssiggang. Langsam entwickelte sich das Spiel zu einem richtigen Derby. Chancen auf beiden Seiten, man merkte keiner war mit dem Unentschieden richtig zufrieden. Wir bekamen einen Elfmeter zugesprochen, den wir leider nicht verwerten konnten. Dann kurz vor Schluss der eingewechselte Ricardo Zoller, der sich den Ball in der 93. Minute vom gegnerischen Tormann eroberte und dann den Ball aus spitzem Winkel ins Tor zirkelte. Somit ein glücklicher, aber auch kein unverdienter Sieg meiner Mannschaft!

Fazit: Es war sicher kein schönes Spiel von uns, aber nach einem 0:2 Rückstand das Spiel dann so zu drehen zeigt, was in der Mannschaft eigentlich steckt!“