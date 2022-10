Mieminger Plateau nach Sieg gegen Imst II faktisch Herbstmeister

Details Dienstag, 11. Oktober 2022 10:35

In der Bezirksliga West bleibt die SPG Mieminger Plateau auch nach der elften Runde ungeschlagen. Neun Siege und ein Remis stehen nach dem 5:3 gegen den SC Imst Sparkasse II am Konto. Imst II will in den letzten beiden Runden alles daran setzen, sich noch eine bessere Ausgangsposition für die Rückrunde zu schaffen, derzeit muss man die rote Laterne tragen, zwei Punkte hinter Sistrans.

Acht Treffer zwischen Mieminger Plateau und Imst II

Tobias Fleischmann brachte sein Team in der neunten Minute nach vorn. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Stefan Rosam bereits wenig später besorgte (12.). Alexander Schaber traf zum 2:1 zugunsten von SPG Mieminger Plateau (31.). Jetzt erst recht, dachte sich Kevin Tilg, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (34.). Ehe es in die Kabinen ging, markierte Schaber das 3:2 für Mieminger Plateau (45.). Der Gastgeber hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Patrick Tilg ließ sich in der 54. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 3:3 für SC Imst 1b. Das Schlusslicht musste den Treffer von Silvano Soraperra zum 4:3 hinnehmen (61.). Mit dem 5:3 sicherte Schaber SPG Mieminger Plateau nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (84.). Letzten Endes holte Mieminger Plateau gegen SC Imst 1b drei Zähler.

SPG Mieminger Plateau führt das Feld nach diesem Erfolg weiter an. Mit beeindruckenden 47 Treffern stellt Mieminger Plateau den besten Angriff der Bezirksliga West. SPG Mieminger Plateau ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile neun Siege und ein Unentschieden zu Buche. Mit sieben Siegen in Folge ist Mieminger Plateau so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Wann bekommen die Gäste die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen SPG Mieminger Plateau gerät SC Imst 1b immer weiter in die Bredouille. SC Imst 1b musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SC Imst 1b insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Auftritte waren mager, sodass SC Imst 1b nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Mieminger Plateau tritt kommenden Mittwoch, um 20:00 Uhr, bei SPG Lechtal an. Zwei Tage später empfängt SC Imst 1b FC St. Leonhard.

Clemens Thurner, Trainer SC Sparkasse Imst II: „Das Spiel in Obsteig - gegen den ungeschlagenen Tabellenführer - konnten wir leider nicht für uns entscheiden. Ich denke, dass das Spiel mehr als auf Augenhöhe war mit mehr Torchancen für uns. SPG Mieminger Plateau muss man für ihre Effektivität gratulieren. Meine Mannschaft hat ihre Aufgaben umgesetzt, was man uns vorwerfen kann ist die Chancenauswertung. Trotz der Niederlage müssen und werden wir das Positive mitnehmen. In den nächsten beiden Spiele werden wir alles in die Waagschale werfen, sodass wir für die Rückrunde eine solide Ausgangslage haben um aus dem Tabellenkeller zu kommen!“