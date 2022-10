Imst II gibt mit Sieg gegen St. Leonhard rote Laterne ab – Torfeuerwerk in der ersten Viertelstunde zwischen Sellraintal und Telfs II

Details Montag, 17. Oktober 2022 12:57

Unglaubliche 0:6 Schlappe für den Leader der Bezirksliga West Mieminger Plateau im Spitzenspiel der 12. Runde bei der WSG Tirol 1c. Damit nur mehr drei Punkte zwischen Mieming und der WSG, Patscherkofel macht mit einem 3:2 gegen Wilten Boden gut und erobert Tabellenplatz drei. Sechs der sieben Tore zwischen dem FC Sellraintal und dem SV Telfs II fallen in den ersten dreizehn Minuten, das entscheidende zum 4:3-Sieg kann Telfs II anschreiben lassen. Dem SC Sparkasse Imst II gelingt ein Befreiungsschlag gegen St. Leonhard.

Imst II gelingt Dreier gegen St. Leonhard

Clemens Thurner, Trainer SC Imst Sparkasse II: „Das heutige Spiel haben meine Jungs bis auf fünfzehn Minuten in Halbzeit eins total im Griff gehabt.

Wir haben super angefangen. Nach zwanzig Minuten müssten wir bereits 3:0 führen, haben es leider verabsäumt, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. In der 14. Minute gingen wir durch Patrick Tilg in Führung, anschließend haben wir durch einen guten Freistoß von Julian Mair das 1:1 bekommen und dann etwas den Faden verloren.

In der Halbzeit haben wir uns dann geschüttelt und waren in Folge dominant. Wir haben St. Leonhard keine Zeit mehr zum Verschnaufen gegeben. Die Folge waren vier weitere Tore von Tobias Fleischmann, Patrick Tilg (2) und Kevin Tilg. Julian Mairhat den Schlusspunkt zum 2:5 für St. Leonhard gesetzt.

Ich gratuliere den Jungs und muss erwähnen, dass ich stolz bin! Es ist in der aktuellen Situation für alle sehr schwer, die Jungs kommen Woche für Woche zum Training und geben Gas, trotz der Rückschläge. Andere Mannschaften halten vielleicht nicht so zusammen wie wir, das zeigt von Charakter und Einstellung.

Jetzt haben wir am kommenden Samstag, dem 22.10.22, noch ein Finalspiel in Roppen. Ja, wir werden das heutige Spiel mitnehmen, mit Selbstvertrauen auftreten und versuchen, die heutige Leistung zu wiederholen. Wir wissen, dass wir wieder hundert Prozent geben werden müssen!“

Sellraintal gegen Telfs II: Nach dreizehn Minuten 3:3!

Admir Kovacevic, Trainer SV Telfs II: „Es war wie erwartet ein schweres Spiel, ein offener Schlagabtausch mit kaum Zeit zum Durchatmen. Wir wussten auf dem kleinen Platz in Sellrain wird aus jedem kleinen Fehler sofort eine Torchance für den Gegner. Und so kam es auch! Nach gerade einmal dreizehn Minuten zeigte die Anzeigetafel ein 3:3 an. David Bucher, Philip Haider und Marco Wegscheider haben für Sellraintal getroffen, Fabian Bartl, Fabian Schreter und Arda Taflan für meine Mannschaft. Danach wurde es ein wenig ruhiger mit mehr Spielanteilen für meine Mannschaft.

In der Halbzeit mussten wir einen verletzungsbedingten Wechsel vornehmen, unser Torwart Jonas Haider verletzte sich in der ersten Halbzeit und konnte nicht weiterspielen. In der zweiten Halbzeit ein besserer Start für uns mit einigen guten Möglichkeiten, die wir leider nicht nutzen konnten. Dann in der 61. Minute die zu diesem Zeitpunkt verdiente Führung durch Felix Klais, der eine schöne Flanke per Kopf verwertete.

Die letzten zwanzig Minuten gehörten ganz klar dem Gegner, sie warfen alles nach vorne und erspielten sich somit einige gute Torchancen, aber der zuvor eingewechselte Schlussmann Lorenz Randl hatte heute einen Sahnetag, er hielt alles, was auf sein Tor kam. In dieser Phase hatten wir noch einige Kontermöglichkeiten, die blieben aber ungenutzt.

Fazit: Aus dem Sellraintal etwas Zählbares mitzunehmen ist nicht vielen Mannschaften gelungen, deshalb bin ich besonders stolz auf meine Jungs, dass sie den Kampf so angenommen haben und dem Gegner in jeder Phase des Spiels die Stirn boten. Vor allem wenn man bedenkt, dass das Durchschnittsalter meiner Mannschaft bei 17,2 Jahren lag!“