Imst II verliert nach enttäuschendem Herbst auch letztes Spiel in Roppen

Details Montag, 24. Oktober 2022 17:28

Für den SC Sparkasse Imst II hat in der Hinrunde der Bezirksliga West am Ende nur der vorletzte Tabellenplatz herausgeschaut. Zum Abschluss gab es eine 1:4-Niederlage auswärts gegen die SPG Roppen/Karres. Der Herbstmeistertitel wird erst am 26. Oktober 2022 entschieden. Einstweilen hat WSG Tirol 1c mit einem 4:2 Erfolg in St. Leonhard die Tabellenführung übernommen.

Wir kommen zurück!

Clemens Thurner, Trainer SC Sparkasse Imst II: „Die Hinrunde ist vorbei, leider war sie für uns nicht wie gewünscht. Die Punkteausbeute ist mager, und wir haben uns mehr vorgenommen, so ehrlich muss man sein. Das letzte Spiel in Roppen spiegelt die Saison ziemlich gut wieder. Uuerst spielbestimmend, gute Möglichkeiten, anschließend ein Gegentor von Noah Eisenbeutl und dann waren wir nicht mehr in der Lage, dagegen zu halten. Roppen muss man gratulieren, sie haben es gut gemacht. Christof Huter hat Roppen noch vor der Pause mit 2:0 in Führung gebracht und im Finish der zweiten Hälfte hat auch Marcel Neururer und Christoph Ladner für Roppen getroffen. Unser Ehrentreffer gelang Clemens Manhartsberger in der 85. Minute.

Dennoch gibt auch positive Aspekte, die wir mitnehmen, unter anderem haben wir es geschafft, die jungen Spieler - letztes Jahr U18 - in die Mannschaft zu integrieren und weiter zu entwickeln. Mittlerweile sind drei Spieler der Juniors Mannschaft im KM1 Kader fix integriert und sie bekommen regelmäßig Spielzeit. Wir haben auch sehr gute Spiele gehabt, die wir unglücklich verloren oder unentschieden gespielt haben. Am Ende sind wir natürlich nicht zufrieden.

Für die Rückrunde werden wir uns top vorbereiten und sicherlich auch einiges ändern. Wir im Trainerteam sind aber überzeugt, dass wir zurückkommen werden und freuen uns jetzt schon auf den Start in die Rückrunde!“