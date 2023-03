Patscherkofel remisiert gegen Imst II – St. Leonhard ringt Sölden drei Punkte ab

Details Sonntag, 26. März 2023 03:44

Der FC Patscherkofel kam zum Auftakt der Rückrunde der Bezirksliga West gegen eine blutjunge Elf des SC Sparkasse Imst II über ein 1:1 nicht hinaus. Leader Mieminger Plateau setzt sich gegen Sellraintal 3:1 durch. Sehr spannend und sehr kampfbetont der 2:1 Erfolg des FC St. Leonhard gegen die SPG Sölden. Am Sonntag, dem 26.3.23 trifft um 16 Uhr Roppen/Karres auf die WSG Tirol 1c, die bereits mit einem Punkt Tabellenplatz zwei von Patscherkofel zurückerobern könnte.

St. Leonhard setzt sich in kampfbetonter Partie gegen Sölden durch

Erwin Melmer, Trainer FC St. Leonhard: „Ein sehr kampfbetontes Spiel. Sölden hatte in den ersten fünfzehn Minuten zwei bis drei hundertprozentige Chancen, die aber nicht verwertet wurden. Durch einen Tormannfehler gerieten wir dann in der 33. Minute 0:1 in Rückstand – Torschütze für Sölden war Andre Holzknecht. Aber nur zwei Minuten später eine tolle Kombination meiner Mannschaft und Maximilian Dobler konnte das 1:1 erzielen. Mit 1:1 ging es auch in die Pause. Sofort nach Wiederanpfiff eine starke Einzelaktion von Julian Mair zum 2:1. Nach wie vor eine sehr kampfbetonte Partie. Wir hatten drei bis vier Möglichkeiten. Sölden hat im Finish vehement auf den Ausgleich gedrückt, wir haben aber den Dreier über die Zeit gebracht!“

Coach von Imst II sehr zufrieden mit dem Punkt auswärts gegen Patscherkofel

Clemens Thurner, Trainer SC Sparkasse Imst II: „Meine Jungs haben etwas zaghaft begonnen, waren vielleicht auch etwas zu beeindruckt von der Atmosphäre und der Intensität des Gegners. Fünf Spieler in unserer Startelf waren Nachwuchsspieler. Man hat in den ersten 45 Minuten gemerkt, dass wir noch etwas grün hinter den Ohren sind. Patscherkofel war zu diesem Zeitpunkt spielbestimmend. Patscherkofel ist in der 31. Minute durch Manuel Wildauer in Führung gegangen.

In der zweiten Hälfte haben wir uns etwas geschüttelt und haben die Intensität angenommen. Spielerisch war es von uns nicht überragend, aber die Einstellung und die Körpersprache waren top! In Hälfte zwei war es ein offener Schlagabtausch, für uns sprach sicher die Rote Karte des Gegners in der 61. Minute. Patsch war aber im Konterspiel sehr gefährlich. Ich denke, den Punkt haben wir uns verdient, zumal auch in Halbzeit zwei wir in Überzahl etwas gedrückt haben. Das 1:1 ist in der 85. Minute durch Patrick Tilg gefallen.

Es war ein Fight und ein spannendes Spiel, ich denke absolute Werbung für den Fußball, man hat gesehen, dass die Bezirksliga sehr spannend wird und sie sehr ausgeglichen ist. Ich bin sehr zufrieden mit dem Punkt in der Fremde gegen den Tabellendritten. Pauschallob an die gesamte Mannschaft!“

