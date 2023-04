Etwas glücklicher Dreier von Telfs II in Sistrans – Veldidena gibt mit Sieg in St. Leonhard rote Laterne ab

Details Montag, 10. April 2023 01:57

Lechtal gegen WSG Tirol 1c musste abgesagt werden, deswegen hat Leader Mieminger Plateau die Tabellenführung in der 16. Runde der Bezirksliga West durch einen 1:0 Erfolg gegen Navis ausgebaut. Der SV Telfs II kommt zu einem etwas glücklichen Dreier beim SV Sistrans – 2:1 und damit kann Telfs Tabellenplatz drei erobern. Patscherkofel verliert nämlich das Heimspiel mit 3:5 gegen Sölden. Die rote Laterne muss Sistrans übernehmen, denn der FC Veldidena Innsbruck gewinnt beim FC siglu St. Leonhard mit 2:1.

Coach von Telfs II: „Sistrans hätte sich einen Punkt verdient!“

Admir Kovacevic, Trainer SV Telfs II: „Erste Halbzeit wurde sehr dominant von meiner Mannschaft gespielt, der Gegner ist extrem tief gestanden und hat uns im Spielaufbau kaum gestört. Sistrans Spiel war nur auf Konter ausgelegt und somit hatten auch sie die ersten zwei guten Möglichkeiten. Da hatten wir Riesenglück, denn ein Schuss ging an den Pfosten und einer knapp vorbei.

Aber unser Aufwand sollte sich dann doch bezahlt machen. Ein Weitschuss von Christopher Strigl in der 25. Minute brachte für uns das so wichtige 1:0 und kurz darauf brachte eine Einzelaktion von Arda Taflan das 2:0. Dem Gegner gelang es noch kurz vor der Halbzeit den Anschlusstreffer durch einen schönen Schuss aus der Drehung von Nicolas Grassmayr zu erzielen.

Zweite Halbzeit ein ganz anderes Bild, der Gegner viel offensiver, sie haben uns viel höher attackiert und so waren wir gezwungen, nur mehr lange Bälle zu spielen. Es war jetzt ein offener Schlagabtausch, Chancen auf beiden Seiten, wobei die Heimelf näher dem Ausgleich war als wir dem dritten Treffer.

Fazit: Endlich wieder mal auswärts gepunktet, sehr wichtig für die Moral, das ist uns diese Saison nicht so oft gelungen. Wichtige drei Punkte für uns, wenn auch glücklich am Ende, denn die Sistranser hätten sich einen Punkt verdient gehabt!“

Veldidena dreht Partie in St. Leonhard

Aytekin Acar, Trainer FC Veldidena Innsbruck: „Kein gutes Spiel von beiden Mannschaften aus meiner Sicht. In der ersten Halbzeit hatten wir die viel besseren Möglichkeiten auf einen Treffer. Aber die Heimelf ist in der 71. Minute durch Fabian Melmer mit 1:0 in Führung gegangen. Zwei schöne Kombinationen brachten uns dann aber doch noch den Dreier. Constantin Cosmescu in der 74. und Nemanja Radovanovic in der 82. Minute waren unsere Torschützen. In der ersten Hälfte hat St. Leonhard einen Strafstoß vergeben, dann war das Spiel aber doch recht klar auf unserer Seite. Deswegen geht aus meiner Sicht der Sieg in Ordnung!“

