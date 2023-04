Imst II gewinnt Rutschpartie gegen Wilten

Details Dienstag, 11. April 2023 01:26

Schwierige Platzverhältnisse in der 16. Runde der Bezirksliga West am Besele. Der SK Wilten unterliegt dem SC Sparkasse Imst II mit 2:3. Imst überholt damit Wilten in der Tabelle und setzt sich auf Platz zehn.

Die drei Punkte haben sich die Jungs verdient!

Clemens Thurner, Trainer SC Sparkasse Imst II: „Vorab muss ich eines loswerden, die Platzverhältnisse am Besele sind für Spieler und Schiedsrichter gemein gefährlich. Von außen sieht es aus wie als würden die Spieler teilweise auf Parkettboden spielen, so rutschen sie herum. Ich weiß auch, dass es für die Wiltener schwierig ist und auch sie damit Probleme haben, ich hoffe, dass es für sie bald eine Lösung gibt.

Da der Platz von beiden Seiten schwierig zu bespielen war, kam nie wirklich ein gutes Spiel zustande. Das erste Tor war Sinnbild für den rutschigen Platz. Unser Spieler Max Huber setzte den Torwart unter Druck, da rutscht unser Spieler aus, anschließend der Torwart und so konnten wir das 1:0 in der sechsten Minute erzielen.

Das zweite Tor war dann sehr gut heraus gespielt, Patrick Tilg hat in der 33. Minute abgeschlossen. Das Spiel war sehr offen, Chancen auf beiden Seiten. Durch das 3:1 von Kevin Tilg hatten wir im Schlussspurt einen Vorsprung, den wir trotz Gegentor zum 3:2 verwalten konnten.

Die drei Punkte haben sich die Jungs verdient. Aktuell sind wir in einem guten Momentum, wir werden versuchen, das in die Woche mitzunehmen und vielleicht können wir in Wattens überraschen. Wir wissen aber, dass Wattens der absolute Favorit ist. Ankick ist am 15.4.23 um 17 Uhr.“

