Acht Treffer zwischen Imst II und WSG Tirol 1c – Leader Mieminger Plateau holt in Telfs nur einen Punkt!

Details Montag, 17. April 2023 21:14

In der 17. Runde der Bezirksliga West kam der überlegene Tabellenführer SPG Mieminger Plateau beim SV Telfs II über ein 1:1 nicht hinaus. Für Trainer Jürgen Soraperra hatte auch der Schiedsrichter seinen Anteil daran. Telfs II bleibt damit am zweiten Tabellenplatz dran. Denn WSG Tirol 1c holt trotz einer 3:0 Führung am Ende nur ein 4:4 gegen den SC Sparkasse Imst II. Der Titel dürfte Mieming wohl nicht mehr zu nehmen sein, heiß umkämpft der zweite Aufstiegsplatz.

Imst II schaft nach 0:3 noch ein 4:4 gegen WSG Tirol 1c

Clemens Thurner, Trainer SC Sparkasse Imst II: „Wir hatten an diesem Spieltag unsere Spielausrichtung verändert und der Matchplan war, dass wir etwas tiefer stehen wollten. Da wir aber in den ersten fünfundzwanzig Minuten einige individuelle Fehler machten, haben wir dann ins Risiko gehen müssen und alles verändert. Wir stellten um und agierten nur mehr mit einer Dreierkette. Die WSG führte nämlich nach einer halben Stunde mit 3:0 durch Tore von Valentin Weissbacher (2) und Tarkan Akbulut. Wir haben dann höher agiert und waren dann im Mittelfeld stabiler und konnten so mehr Druck ausüben, so konnten wir vor der Pause noch durch Maximilian Winkler auf 3:1 verkürzen.

In der zweiten Halbzeit zeigte meine Mannschaft dann ihr wahres Gesicht, wir kamen durch Patrick Tilg auf 3:2 heran, haben dann wieder einen Rückschlag zum 4:2 durch den dritten Treffer von Valentin Weissbacher erleiden müssen. Nichtsdestotrotz blieben wir dran und konnten dann mit einem Doppelschlag von Maximilian Winkler und Patrick Tilg ausgleichen.

Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden, dass wir gegen den Tabellenzweiten einen Punkt auswärts mitnehmen konnten. Auf der anderen Seite haben wir ihnen in den ersten fünfundzwanzig Minuten viel zu viel Räume gegeben, waren nicht aggressiv gegen den Ball und haben in den entscheidenden Momenten Fehler gemacht. Die Moral der Jungs war heute richtig gut und wie schon gesagt in Halbzeit zwei haben wir körperlich und auch spielerisch gezeigt, dass wir uns nie aufgeben und an uns glauben. Ich freu mich auf nächste Woche, ein Derby zu Hause ist immer was Tolles, Freitag, 21.4.2023, 19:30 gegen Sölden in der VelleyArena Imst!“

Coach von Mieminger Plateau: „Gegen Telfs II hatten wir zwölf Gegner!“

Jürgen Soraperra, Trainer SPG Mieminger Plateau: „In der ersten Hälfte war Telfs die spielbestimmende Mannschaft. Sie gingen durch einen Eckball in der 45. Minute durch Christopher Strigl verdient in Führung. Auch wir hatten in der ersten Hälfte zwei Großchancen durch Zotz und Koptar. Wir nahmen einige Umstellungen in der Pause vor und kamen dadurch immer besser ins Spiel. Bereits in der 47. Minute gelang uns das 1:1 nach einem Eckball durch Matteo Wurm. Leider vergaben wir in der zweiten Hälfte zu viele Torchancen. Wir hatten es heute aber auch sehr schwer, weil wir gegen zwölf Mann gespielt haben! Was sich der Herr in Schwarz erlaubte, war einfach nur gemein!“

