Klare Erfolge von Roppen/Karres gegen Navis und von Sellraintal gegen Lechtal

Zwei Mittelfeldduelle in der 18. Runde der Bezirksliga West mit ganz klaren Endergebnissen. Die SPG Roppen/Karres bezwingt den SV Navis mit 3:0 und der FC Sellraintal setzt sich bei der SPG Lechtal mit 4:0 durch. Die Top-2 schwächeln. Mieminger Plateau verliert das Heimspiel gegen den SV Sistrans mit 0:3 und auch WSG Tirol 1c unterliegt in Wilten mit 1:3. Die Verfolger nützen mit Ausnahme von Sölden (0:0 in Imst) diese Niederlagen. Damit noch heißer umkämpft der zweite Aufstiegsplatz – WSG Tirol 1c, Patscherkofel, Telfs II, Sölden und Sellraintal trennen nur drei Punkte, nach Verlustpunkten ist auch Navis noch auf Schlagdistanz.

Roppen/Karres mit souveränem Dreier gegen Navis

Simon Neurauter, Trainer SPG Roppen/Karres: „Im Spiel gegen den SV Navis waren wir die klar bessere Mannschaft. In der ersten Halbzeit habe ich eigentlich keine einzige konkrete Möglichkeit für die Gäste gesehen. Wir konnten schon sehr schnell in Führung gehen, das hat natürlich Auftrieb gegeben. In der fünften Minute traf Christoph Ladner zum 1:0, Lukas Zoller konnte in Minute 32 auf 2:0 erhöhen. Noch vor der Pause das 3:0 durch Marcel Kreuzer. In der zweiten Hälfte haben wir dann zurückgeschaltet und den Dreier ungefährdet eingefahren!“

Coach von Sellraintal nach Sieg gegen Lechtal: „Hätte auch enger laufen können!“

Bruno Schlögl, Trainer FC Sellraintal: „Eine recht gute Vorstellung meiner Mannschaft gegen Lechtal. Wir haben den großen Platz sehr gut für uns genützt und in der siebenten Minute ist uns bereits das 1:0 durch Fabian Kofler gelungen. Nach dem ersten Treffer lief es für uns noch besser und mit einem Doppelpack vor der Pause fiel die Vorentscheidung. Marco Wegscheider und David Bucher waren die Torschützen. Auch in Hälfte zwei waren wir spielbestimmend, das 4:0 durch Dominik Rofner in der 69. Minute. Man muss aber auch sagen, dass unser Goalie Florian Leitner mit zwei tollen Aktionen uns vor zwei Gegentreffern bewahrt hat. Das Spiel hätte also auch wesentlich enger laufen können!“

