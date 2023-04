Keine Treffer zwischen Imst II und Sölden – Youngsters von Sistrans bremsen sensationell Mieming ein!

Details Montag, 24. April 2023 14:48

Der SV Sistrans fügt dem überlegenen Tabellenführer der Bezirksliga West SPG Mieminger Plateau die dritte Saisonniederlage zu. Die drei Treffer steuern blutjunge Kicker von Sistrans bei,. Da aber auch Verfolger WSG Tirol 1c 1:3 in Wilten verliert, hält sich der Schaden für Mieming in Grenzen. Heiß der Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz. SC Sparkasse Imst II und Sölden trennen sich torlos. Damit halten vier Mannschaften bei 32 Zählern – WSG Tirol 1c, Patscherkofel, Telfs II und Sölden. Auch Sellraintal – drei Punkte zurück – ist nach dem 4:0 auswärts gegen Lechtal noch in Schlagdistanz zur Aufstiegszone.

Top-Performance meiner Mannschaft, leider kein Top-Ergebnis!

Clemens Thurner, Trainer SC Sparkasse Imst II: „In den ersten Minuten hat man gemerkt, dass meine Jungs etwas angespannt waren, dies legte sich aber zunehmend und wir waren spielbestimmend. Ich denke, wenn wir im letzten Drittel effektiver gewesen wären. dann hätten wir mit 2:0 oder 3:0 in die Halbzeit gehen können.

Die zweite Halbzeit war ein Ebenbild zur ersten Halbzeit, wir hatten Chancen um Chancen, ich denke fünfzehn bis zwanzig Torchancen waren es bestimmt. Das einzige, was zum Kritisieren ist, ist, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben. Teilweise im letzten Drittel nicht konsequent genug waren und das ein oder andere Mal falsche Entscheidungen getroffen haben.

Trotzdem war sehr viel Positives dabei. Wir haben jetzt fünf Spieltage gehabt, sind immer noch ungeschlagen und haben neun Punkte geholt. Jetzt heißt es einmal mehr regenerieren und nächste Woche ins Sellraintal, da wird es richtig schwierig. Ich bin überzeugt, dass wenn wir wieder so eine Performance auf den Platz bringen, können wir auch da was mitnehmen.“

Sensationelle Heimniederlage von Mieminger Plateau gegen Sistrans

Benedikt von Ulm-Erbach, Trainer SV Sistrans: „3-0 Auswärtssieg beim Spitzenreiter! Besonders hervorzuheben sind die Disziplin unserer jungen Mannschaft und die Torschützen im Alter von 15, 16 und 18 Jahren. In der 42. Minute konnten wir durch Paul Gänsluckner in Führung gehen, 2:0 durch Matthias Jenewein in der 74. Minute und 3:0 in der Nachspielzeit durch Jonathan Singer!“

