Schwere Verletzung nach Remis zwischen Veldidena und Lechtal – Imst II bezwingt Lechtal auswärts

In der 19. Runde der Bezirksliga West musste die Partie des Tabellenführers Mieminger Plateau gegen Wilten wetterbedingt auf den 10. Mai 2023 verschoben werden. WSG Tirol 1c unterliegt in Sölden überraschend 2:5. Telfs II besiegt Roppen/Karres knapp mit 3:2. Damit ist es im Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz noch etwas enger geworden. FC Veldidena Innsbruck gegen SPG Lechtal wurde beim Stand von 2:2 einvernehmlich vorzeitig beendet, da sich ein Spieler von Veldidena schwer verletzt hat und mit der Rettung abtransportiert werden musste. Die Redaktion von ligaportal.at wünscht baldige Genesung und alles Gute! Ziemlich hart zur Sache ging es zwischen dem FC Sellraintal und dem SC Sparkasse Imst II – Imst gewinnt mit 3:2.

Veldidena und Lechtal verzichten nach schwerer Verletzung auf Nachspielzeit

Sebastian Huber, Trainer SPG Lechtal: „Bevor ich auf das Spiel eingehe, möchte ich dem Spieler von Veldidena, der am Ende des Spiels mit der Rettung abtransportiert wurde, gute Besserung wünschen!

Erste Halbzeit waren wir klar überlegen und haben es da verabsäumt, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Wir hatten unzählige Chancen, konnten aber nur ein Tor erzielen. Es war eine schöne Aktion von uns über links und ich konnte nach Maßflanke von Noa Vekemans per Kopf das 1:0 erzielen.

Die zweite Halbzeit war dann ausgeglichen. Es ging viel hin und her und Veldidena kam nicht unverdient durch Ismail Okur zum Ausgleich. Wir konnten dann nach einer Ecke erneut durch Alexander Selb in Führung gehen. Leider konnte Veldidena durch einen Weitschuss von Fabian Grollitsch erneut ausgleichen.

Leider nahm das Spiel ein unschönes Ende. In der 89. Minute kam es zu einem schweren und unglücklichen Zusammenstoß. Ein Spieler von Veldidena blieb verletzt liegen und musste am Feld behandelt werden und musste schließlich mit der Rettung in die Klinik gebracht werden. Wir einigten uns dann darauf, dass das Spiel nach dem Abtransport ohne Verlängerung abgepfiffen wird. Ich möchte dem Spieler gute Besserung und eine schnelle Genesung wünschen!“

Fight zwischen Sellraintal und Imst II „grenzwertig“

Clemens Thurner, Trainer SC Sparkasse Imst: „Wir hatten an diesem Wochenende mit einigen Ausfällen zu kämpfen und mussten einiges umstellen. Wir haben uns in der Trainingswoche auf den kleinen Platz sehr gut eingestimmt und haben uns top vorbereitet. In der ersten Halbzeit war das Spiel von den Tormöglichkeiten her recht ausgeglichen, 1:1 geht auf jeden Fall in Ordnung. Elias Schlögl hat Sellraintal in Führung gebracht, Patrick Tilg hat schnell für uns ausgeglichen. Wir wussten, es geht auf so einem kleinen Platz immer um die zweiten Bälle und die haben wir sehr oft für uns entschieden, somit ergab sich immer wieder Platz für uns und diesen nützen wir dann in der zweiten Halbzeit und haben uns dann mit weiteren zwei Toren belohnt. Tobias Fleischmann traf in der 55. Minute zum 2:1 und Patrick Tilg in Minute 62 zum 3:1. Sellraintal konnte in der Nachspielzeit noch per Strafstoß durch Philip Haider auf 2:3 verkürzen.

Es war ein echter Fight, den beide Mannschaften grenzwertig angenommen haben, auch wir von der Trainerbank haben sehr viel Emotionen in das Spiel gebracht. Doch die Respektlosigkeit der Zuschauer und gewissen Teammitglieder von Sellrain - verbale Beleidigungen - sind meiner Ansicht nach unangebracht und sind unterste Schublade. Ich hätte mir von gewissen Personen mehr anstand erwartet.

Nichtsdestotrotz geht für mich der Sieg in Ordnung und die Jungs haben ihn auch verdient. Nächste Woche zu Hause gegen Veldidena wollen wir so weitermachen und an der Leistung anknüpfen!“

