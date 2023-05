Manuel Fiegl analysiert den Thriller zwischen Wilten und Sölden – Imst II bezwingt Veldidena klar!

Details Sonntag, 07. Mai 2023 22:53

Große Überraschung in der 20. Runde der Bezirksliga West. Leader Mieminger Plateau muss sich in St. Leonhard mit 2:3 geschlagen werden. Verfolger WSG Tirol 1c kommt mit einem 7:1 gegen Sellraintal bis auf drei Punkte am Mieming heran, hat allerdings ein Spiel mehr ausgetragen. Die SPG Sölden setzt sich auf Tabellenplatz drei nach einem dramatischen 4:3 Erfolg beim SK Wilten. Auch Patscherkofel hält mit einem 5:2 gegen Telfs Ii den Kontakt zur Tabellenspitze. Der SC Sparkasse Imst II feiert einen 6:1-Kantersieg gegen Veldidena Innsbruck.

Ganz nah dran: Manuel Fiegl analysiert das 4:3 von Sölden in Wilten

Manuel Fiegl, Spieler der SPG Sölden: „Wir taten uns anfänglich schwer in die Partie hineinzufinden und wurden folglich nach einer Unaufmerksamkeit nach einem Eckball bestraft. Durch einen sehr ansehnlichen Treffer unseres Top-Goalgetters Andi Gritsch konnten wir dann etwas Rückenwind gewinnen und die Partie wurde ausgeglichener. Nach dem Ausgleich erhöhten beide Teams das Tempo und wir konnten mit 1:2 in Führung gehen. Kurz vor der Hälfte wurden wir durch einen Fehler im eigenen Spielaufbau ausgekontert und der SK Wilten konnte durch Matthias Einsle-Weiss ausgleichen. Die Rückkehr des ehemaligen Regionalliga-Akteurs nach langer Verletzungspause tat der Heimmannschaft sichtlich gut, da viele Spielaktionen über ihn als kreativen Dreh- und Angelpunkt gingen. Als der SK Wilten aber bereits mit einem Bein in der Halbzeitpause stand, konnten wir nach einer schnellen Kombination das psychologisch wichtige 3:2 erzielen. Die ersten fünfzehn Minuten gingen ganz klar an die Hausherren. Wir hatten aber dann starke dreißig Minuten und gingen in Summe auch verdient in die Halbzeitpause. Die zwei Gegentore haben wir uns im Grunde selber geschossen.

Die zweite Halbzeit war wesentlich zerfahrener als die erste Halbzeit. Doch gerade dort konnten wir mehr Kontrolle über Ball und Gegner erlangen. Klare Torchancen blieben aber bis zur 61. Spielminute aus, in welcher der eingewechselte Nfansu Kamateh mit seinem quasi ersten Ballkontakt den erneuten Ausgleich erzielte. Das Spiel war im Anschluss sehr offen mit Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Letztendlich war es dann allerdings ein langer Ball auf Andi Gritsch der diesen wunderbar, mit zwei Gegenspieler im Nacken, runterpflückte und ins lange Eck verwandelte. Wir gingen zum dritten Mal an diesem Spieltag in Führung und dieses Mal konnte der SK Wilten auch nicht mehr ausgleichen. Genau wie in der ersten Halbzeit war auch die zweite Hälfte über lange Strecken sehr ausgeglichen, mit starken Phasen von beiden Teams zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Strittige Situationen gab es wenige und das Spiel wurde, wenn auch hart, über weite Strecken sehr fair geführt.

Auswärtsspiele sind immer schwierig zu gewinnen. Auswärtsspiele am Besele umso mehr, da sie sehr zweikampfbetont sind. Doch beide Mannschaften nahmen diesen Kampf sofort an und es hat über den Verlauf der Partie nicht nach einem Duell zwischen dem 4. und 13. der Tabelle ausgesehen. Das Spiel hätte ehrlicherweise auch keinen Sieger verdient, aber eine herausragende Performance von Andi Gritsch sowie der Kampfgeist und Siegeswille des ganzen Teams hat uns letztendlich zum glücklichen Gewinner gekürt. Das wie ist im Endeffekt uninteressant und die Top-5 sind dieses Jahr so knapp beieinander, da muss man auch mal solche Partien gewinnen. Nun geht es zur nächsten Aufgabe nach Sellraintal, wo wir versuchen werden, das positive Momentum aufrecht zu erhalten!“

Coach von Imst II nach Sieg gegen Veldidena: „Wir sind im Moment richtig gut drauf!“

Clemens Thurner, Trainer SC Sparkasse Imst: „Wir wussten, dass Veldidena eine spielstarke Mannschaft ist und wenn wir nicht an unsere Leistungsgrenze gehen, wird es schwierig. Zu Beginn ging es für uns gleich gut los, wir dominierten die ersten zwanzig Minuten und lagen sehr schnell 2:0 in Führung. Maximilian Huber und Tobias Fleischmann haben getroffen. Was uns allerdings nicht gutgetan hat, so komisch das klingt. Die Jungs ließen dann etwas nach und unser Gegner nutzte es aus und war dann etwas am Drücker. Ich denke, in dieser Phase zwanzig Minuten vor der Halbzeit waren wir uns etwas zu sicher. Die Gäste verkürzen durch Mihaita-Nicolae Zbanca per Strafstoß auf 1:2. Umso wichtiger das 3:1 kurz vor der Halbzeit durch Tobias Fleischmann. In der Halbzeit sprachen wir einige Dinge an und kamen super aus der Kabine.

In der zweiten Halbzeit waren wir sehr dominant und ließen nichts mehr zu. Ganz im Gegenteil, wir erzielten weitere drei Tore durch Tobias Fleischmann (2) und Felix Huber und gehen hoch verdient mit 6:1 als Sieger vom Platz. Maximilian Winkler trifft in der 78. Minute ebenfalls. Trotzdem war es sehr lehrreich für die Jungs. Sie haben heute gesehen, wenn wir etwas nachlassen uns der Gegner wehtun kann und es knapp werden kann.

Trotzdem: großes Lob an die Jungs! Wir sind im Moment richtig gut drauf und genießen das Wochenende. Am Dienstag geht es dann wieder ins Training, vollen Fokus auf unser nächstes Spiel in Navis. Da werden wir wieder an unsere Leistungsgrenzen gehen müssen, um etwas mitzunehmen!“

