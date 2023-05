Erster Derbysieg von Sistrans gegen Patscherkofel – spannendes Duell zwischen Navis und Imst II

Details Montag, 15. Mai 2023 16:00

Rückschlag für den FC Patscherkofel im Kampf um Titel und Aufstieg. In der 21. Runde der Bezirksliga West unterlag man das erste Mal im Derby dem SV Sistrans mit 2:3. Der SC Sparkasse Imst II konnte sich beim SV Navis 3:2 durchsetzen. Neuerliche Niederlage für Leader Mieminger Plateau – zu Hause gab es ein 2:3 gegen Roppen/Karres. Aber auch Verfolger WSG Tirol 1c hat gepatzt – mit 1:6 bei Veldidena kam man ordentlich unter die Räder. Sölden konnte diese beiden Niederlagen ebenfalls nicht nützen – kein Punkt beim 1:4 auswärts gegen Sellraintal. Da auch Telfs II zu Hause gegen Lechtal 0:5 unterging, hat sich an der Tabellenspitze nichts verändert. Mieming führt mit einem Spiel weniger und drei Zählern Vorsprung auf Tirol 1c und Sölden die Tabelle an.

Mentalitätssieg von Imst II in Navis

Clemens Thurner, Trainer SC Sparkasse Imst: „Der Sieg war verdient. Wir waren recht schnell 2:0 in Führung und versuchten unser Spiel zu spielen. Nach neun Minuten das 1:0 durch Maximilian Huber, in Minute vierzig das 2:0 durch Tobias Fleischmann. Es war für beide Mannschaften herausfordernd, kleiner Platz, durch den ständigen Regen schwierige Platzverhältnisse. Unser Gegner hatte in Halbzeit eins auch sehr gute Möglichkeiten heranzukommen, dies geschah dann in der 43. Minute durch Florian Moser.

In Halbzeit zwei drückte Navis etwas und erzielte den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich durch Florian Moser. Von da an ging aber ein Ruck durch meine Mannschaft und wir drückten auf das 3:2. Es sollte sich lohnen, wir trafen durch Pati Tilg in der 84. Minute zur Führung. Anschließend hatten wir sicher noch drei weitere Top-Gelegenheiten, die eigentlich zu weiteren Toren hätten führen müssen. Schlussendlich war der Sieg verdient.

Lob an die gesamte Mannschaft, dieser Sieg war ein Mentalitätssieg, den Jungs ist es am Platz nicht richtig rund gelaufen und trotzdem haben sie weiter gemacht. Gratulation an mein Team. Nächste Woche freuen wir uns riesig auf das Spiel zu Hause in der Velley-Arena gegen Telfs!“

Sistrans Torschützen gegen Patscherkofel echte Youngster!

Mag. Benedikt von Ulm-Erbach, Sektionsleiter SV Sistrans: „Die junge Mannschaft aus Sistrans holte sich den ersten Derbysieg gegen den FC Patscherkofel. Nach gutem Start ging es nach einem Treffer von Jonathan Singer mit 1:0 in die Pause. Nach Wiederanpfiff konnte man sogar – abermals durch Jonathan Singer - auf 2:0 erhöhen. Danach ließ man die Gäste allerdings ins Spiel und zum Ausgleich kommen. Stefan Sandbichler und Stefan Mitteregger haben getroffen. Mit einem Standard kurz vor Schluss ging Sistrans aber doch noch als glücklicher Sieger vom Platz. Noah Schrott gelingt das 3:2. Die Torschützen waren beide wieder erst sechzehn Jahre alt!“

