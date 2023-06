Wilten muss nach Niederlage in Roppen rote Laterne übernehmen – Imst II setzt sich in Sistrans durch

Details Montag, 05. Juni 2023 16:02

Drei Runden vor Schluss der Bezirksliga West ist der SK Wilten auf den Abstiegsrelegationsplatz zurückgefallen. Eine 1:2-Niederlage in letzter Sekunde gegen Roppen/Karres war der eine Grund, der zweite der 7:3 Erfolg des FC St. Leonhard gegen den FC Patscherkofel. Der SC Sparkasse Imst II schiebt sich mit einem 2:0 Erfolg beim SV Sistrans auf Tabellenplatz sieben vor. An der Tabellenspitze kommt die SPG Mieminger Plateau mit einem 4:0 gegen Lechtal dem Titel ein weiteres großes Stück näher. Verfolger WSG Tirol 1c verliert nämlich in Telfs 3:6, Sölden übernimmt mit einem 2:0 in Navis Tabellenposition zwei. Mieming führt sechs Punkte vor Sölden, Tirol 1c nun drei Punkte hinter Sölden auf Tabellenplatz drei. Nun folgt die englische Woche – Runde 24 wird am 7. und 8. Juni 2023 gespielt.

Imst II gewinnt in Sistrans

Clemens Thurner, Trainer SC Sparkasse Imst II: „Gratulation der Mannschaft, was sie bisher geleistet hat ist unglaublich. Wir sind nach Sistrans gefahren und wollten unbedingt gewinnen, wussten, dass Sistrans zu Hause kaum verloren hatte, ich denke, wir wollten den Sieg etwas mehr. Das Spiel war von den Spielanteilen her recht ausgeglichen, wir hatten aber einige Torchancen mehr, müssten eigentlich bereits zur Halbzeit 2:0 führen. Zur Pause stand es aber 0:0.

In der zweiten Halbzeit haben wir dann mit den Toren von Kevin Tilg und Jakob Scheiber zwei richtig lässige Tore gemacht, müssen da aber eigentlich auch das eine oder andere Tor mehr machen. In Summe ein absolut verdienter Sieg meiner Mannschaft!“

Sechster Heimsieg in Folge für Roppen/Karres – gegen Wilten

Simon Neurauter, Trainer SPG Roppen/Karres: „Das war ein hart eingefahrener Sieg gegen einen Gegner, der gegen den Abstieg kämpft. Wir waren die bessere Elf, aber der Ball wollte einfach nicht in das Tor der Gäste. In der ersten Halbzeit wurde uns allerdings auch ein Treffer wegen einer Abseitsstellung aberkannt, für mich war diese Entscheidung fraglich. In der zweiten Halbzeit geht Wilten in der 52. Minute durch Alexander Beyl in Führung, wir verzeichnen einen Lattenschuss. Sehr spät der Ausgleich – in der 82. Minute trifft Jonas Gritsch. Ein langer Ball in der Nachspielzeit, Stanglpass und doch noch der 2:1 Siegestreffer durch Dominik Thurner. Hart erkämpfter Sieg, der sechste Heimsieg in Folge. Wenn es läuft, dann gewinnt man eben auch solche Partien!“

