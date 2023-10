Sieg für Sellraintal nach 0:2 und 2:3 Rückstand gegen die WSG Tirol 1c

Details Dienstag, 10. Oktober 2023 00:12

Der FC Sellraintal hat kaum die Schuhe geschnürt, da liegt WSG Tirol 1c schon mit 2:0 in Führung. Sellraintal holt auf, gerät aber wieder 2:3 in Rückstand. In Hälfte zwei kann dann aber doch noch der 5:3 Sieg fixiert werden und damit geht es in der Tabelle der Bezirksliga West nach Runde neun auf Tabellenplatz neun nach oben. An der Tabellenspitze ein Führungswechsel! Neue Nummer eins ist der FC Fliess nach einem 4:2 im Spitzenspiel gegen den SC Imst II. Imst nun einen Punkt hinter Fliess, Sistrans nach einem 4:3 bei der SPG Oetz/Sautens neu auf Platz drei der Tabelle. Patscherkofel verliert einen Tabellenplatz – nur 2:2 zu Hause gegen Telfs II.

Acht Treffer in einem attraktiven Spiel

Ferdinand Koutny, FC Seelraintal: „In den ersten fünf Minuten waren wir noch nicht richtig am Platz und haben zwei Gegentore bekommen. In der ersten Minute traf Daniel Osuji für die Gäste und nur zwei Minuten später Isa Bura. Wir haben dieses 0:2 recht gut weggesteckt und sind dann gut ins Spiel gekommen. In der 23. Minute das 1:2 per Strafstoß durch Fabian Kofler und in der 39. Minute konnte Fabian zum 2:2 ausgleichen. Aber drei Minuten vor dem Pausenpfiff das 2:3 durch den zweiten Treffer von Isa Buro. So gingen wir mit einem 2:3 Rückstand in die Pause.

In der 57. Minute ist dann Florian Unterpertinger das 3:3 gelungen. Im Finish konnten wir dann doch noch den Dreier an uns reißen. Paul Kofler in der 80. und Manuel Reimair kurz nach seiner Einwechslung fixieren den 5:3 Erfolg. Die Gäste sind auch zu vielen Möglichkeiten gekommen, aber wir waren doch effektiver und haben aus meiner Sicht auch verdient gewonnen!“

