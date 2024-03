Doppelpack von Fabian Grollitsch reicht FC Veldidena nicht zum Sieg in Telfs!

Details Montag, 25. März 2024 22:25

Bei Telfs 1b gab es für FC Veldidena nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 2:4. SV Telfs 1b erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit Veldidena beim 3:2 einen knappen Sieger gefunden.

Telfs 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Fabian Bartl erhöhte den Vorsprung des Heimteams nach 21 Minuten auf 2:0. Fabian Grollitsch versenkte den Ball in der 26. Minute im Netz von SV Telfs 1b. Durch ein Eigentor von Patrick Neumair verbesserte Telfs 1b den Spielstand auf 3:1 für sich (39.). Mit der Führung für SV Telfs 1b ging es in die Kabine. Mit dem 4:1 durch Felix Klais schien die Partie bereits in der 53. Minute mit Telfs 1b einen sicheren Sieger zu haben. Mit dem Treffer zum 2:4 in der 77. Minute machte Grollitsch zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu SV Telfs 1b war jedoch weiterhin groß. Schlussendlich verbuchte Telfs 1b gegen FC Veldidena Innsbruck einen überzeugenden Heimerfolg.

Bei SV Telfs 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 41 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (38). Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Telfs 1b auf den sechsten Rang kletterte. Sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat SV Telfs 1b momentan auf dem Konto. Telfs 1b befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

FC Veldidena muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Abwehrprobleme von Veldidena bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. In der Verteidigung von FC Veldidena Innsbruck stimmt es ganz und gar nicht: 44 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur drei Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von FC Veldidena alles andere als positiv. Veldidena ließ im Tableau zuletzt Federn, nachdem man in den vergangenen vier Spielen keinen Sieg eingefahren hatte.

Am kommenden Samstag tritt SV Telfs 1b bei SV Sistrans an, während FC Veldidena Innsbruck einen Tag zuvor SV Navis empfängt.

Bezirksliga West: SV Telfs 1b – FC Veldidena Innsbruck, 4:2 (3:1)

77 Fabian Grollitsch 4:2

53 Felix Klais 4:1

39 Eigentor durch Patrick Neumair 3:1

26 Fabian Grollitsch 2:1

21 Fabian Bartl 2:0

3 Lukas Rohracher 1:0

