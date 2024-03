Klarer Erfolg der WSG Tirol 1c gegen Navis

Details Dienstag, 26. März 2024 01:17

Der Tabellenführer der Bezirksliga West, SC Sparkasse Imst II, hat zum Auftakt der Rückrunde gegen Lechtal fast zweistellig gewonnen. 9:0 am Ende - aber die Nummer zwei Patscherkofel hat auch einen Dreier geholt. Ein knappes 1:0 im Spitzenspiel der Runde in Sistrans. Der SV Navis hat den Start in die Punktejagd 2024 verpatzt – klare 0:4-Niederlage bei der WSG Tirol 1c.

Verpatzter Saisonstart am rutschigen Kunstrasen

Philipp Nagele, Co-Trainer SV Navis: „Der Start in die Frühjahrssaison 2024 der Bezirksliga West verlief für den SV Navis nicht gerade nach Maß. Beim Duell am Kunstrasen der WSG Tirol 1c dominierten die Hausherren die erste Halbzeit und konnten in der 36. Minute nach einem Ausrutscher von SV Navis Schlussmann Nico Peer durch einen Treffer von Daniel Csicsvari in Führung gehen. Noch vor der Halbzeitpause stellte Daniel Osuji in der 41. Minute mit einem wunderbaren Abschluss die 2:0 Führung her. Der Auftritt des SV Navis war in Halbzeit eins etwas blass. Lediglich einen Stangentreffer von Fabian Riedl konnte die Naviser Offensive verbuchen.

Nach dem Seitenwechsel dominierte der SV Navis für 20 Minuten das Spielgeschehen. Eine taktische Umstellung von Trainer Daniel Hilber sollte die Wende in der Partie einleiten, jedoch verhinderte wiederum das Aluminium den Anschlusstreffer für den SV Navis. Die Vorentscheidung des Spiels fiel in der 67. Minute erneut durch den großartig spielenden Daniel Osuji nach einem Fehler im Spielaufbau des SV Navis. Die Gäste konnten sich nach dem dritten Treffer nicht mehr erholen und das 4:0 in der 91. Minute durch Max Schraffl war nur noch Formsache.

Der SV Navis verpatzte somit den Saisonstart am rutschigen Kunstrasen der WSG Tirol. Die Hausherren konnten sich im Abstiegskampf etwas Luft nach oben verschaffen.“

