Fliess macht mit Sieg in Telfs Boden gut – Patscherkofel schließt mit Sieg gegen Oetz/Sautens zum Leader auf!

Nach der 16. Runde der Bezirksliga West ist es an der Tabellenspitze noch etwas enger geworden. Leader Imst II kam überraschend gegen die WSG Tirol 1c zu Hause über ein 0:0 nicht hinaus. Damit konnte der FC Patscherkofel mit einem 4:0 gegen die SPG Oetz/Sautens mit Imst II punktemäßig gleichziehen. Roppen konnte davon nicht profitieren. Eine 2:6 Niederlage gegen Wilten und damit weiterhin drei Punkte hinter Patscherkofel und Imst II. Der FC Fliess hingegen macht Boden gut. 2:1-Erfolg beim SV Telfs II und damit mit einem Spiel weniger vier Punkte hinter dem Top-Duo.

So analysiert der FC Fliess den knappen Erfolg gegen Telfs II

Auswärtssieg gegen den SV Telfs 1b! Was für ein Match! Bereits in der 15. Spielminute kamen wir mit 0:1 in Rückstand! Generell in der ersten Halbzeit waren unsere Jungs mit dem Kopf nicht bei der Sache. Halbzeitstand 1:0 für Telfs. Aus der Kabine kommend zeigten unsere Jungs ein ganz anderes Gesicht. Man sah sofort, die Jungs wollen das Spiel noch drehen und dann schoss Noah Graber in der 56. Minute den Ausgleich. Dreizehn Minuten später netzte Leon Graber durch eine tolle Vorarbeit von Rene Zangerle zum Führungstreffer. Gegen Schluss wurde die Partie noch recht hitzig (Rot für Telfs wegen Tätlichkeit), aber der Sieg war unser. Vielen Dank an unsere mitgereisten Fans für die lautstarke Unterstützung. Ihr seid der Wahnsinn1“

Klarer Erfolg von Patscherkofel gegen die SPG Oetz/Sautens

Christopher Mantl, Trainer FC Patscherkofel: „Ziemlich zähe erste zwanzig Minuten, bis uns durch Clemens Pisek das 1:0 gelungen ist. Dann aber eine klare Dominanz unserer Kicker. 2:0 durch Alexander Oberwalder in der 25. Minute und das 3:0 durch Vitus Simonek in der 41. Minute. Der zweite Treffer nach einer Ecke, alle weiteren Tore Kombinationen aus dem Spiel. Auch das 4:0 in der 64. Minute durch Aaron Loewit, In der zweiten Halbzeit war von den Gästen offensiv nichts mehr zu sehen.“

