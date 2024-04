Navis gewinnt das Mittelfeldduell gegen Sistrans knapp!

Details Montag, 08. April 2024 23:54

Spannendes Duell in der 16. Runde der Bezirksliga West zwischen dem SC Navis und dem SV Sistrans. Für Sistrans ging es um den Anschluss an die oberste Tabellenregion, aber Navis hat an diesem Tag etwas dagegen und siegt mit 3:2. Damit kommt Navis dem Gegner in der Tabelle bis auf drei Punkte nahe.

Fabian Riedl mit Doppelpack für Navis gegen Sistrans

Philipp Nagele, SV Navis: „In der 16. Runde der Bezirksliga West war der SV Sistrans zu Gast beim SV Navis. Die Hausherren erwischten den besseren Start und konnten nach einer Kopfballverlängerung von Florian Moser durch den Abschluss von Fabian Riedl in der 15. Minute in Führung gehen. Die Gäste vom SV Sistrans konnten in Halbzeit eins in einer hart umkämpften Partie kaum offensive Akzente setzen. Kurz nach der Halbzeitpause hätte der SV Navis nach einigen guten Chancen das Spiel bereits entscheiden können, jedoch konnte der SV Sistrans nach einem Elfmeter in der 54. Minute durch Nicolas Grassmayr ausgleichen. In der Folge verlor die Heimmannschaft etwas den Faden und die Gäste gingen nach einem Eckball durch ein Tor von Leo Knoflach mit 2:1 in Führung. Nur drei Minuten später schlug der SV Navis in Person von Manuel Moser zurück. Der Kapitän erzielte mit seinem 6. Saisontor den Ausgleich in der 76. Minute und sorgte für den späten Aufschwung in seiner Mannschaft. Nach zahlreichen Chancen für Navis, vor allem durch den eingewechselten Marco Peer, war es erneut Fabian Riedl, der in der 85. Minute mit seinem Doppelpack den Sieg für die Hausherren klar machte.

Der SV Sistrans verliert nicht nur die Partie, sondern auch den Anschluss an das obere Tabellenviertel in der Bezirksliga West. Der SV Navis konnte das neu errichtete Ausschank- und Lagergebäude mit einem verdienten Heimsieg einweihen."

