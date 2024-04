Spannendes Duell zwischen Navis und Oetz/Sautens

Details Montag, 22. April 2024 00:41

Leader Imst II hat in der 18. Runde der Bezirksliga West einen 9:1-Kantersieg gegen Veldidena Innsbruck gefeiert. Patscherkofel hat mit einem 2:1 gegen Sellraintal Tabellenplatz zwei erobert. Roppen spielt in Telfs 3:3 und muss damit einstweilen mit Platz drei vorliebnehmen. Der SV Navis untermauert mit einem 3:2 gegen den Tabellenletzten Oetz/Sautens den Mittelfeldplatz.

Manuel Moser mit Doppelpack für Navis!

Philipp Nagele, Co-Trainer SV Navis: „In der 18. Runde der Bezirksliga West war die SPG Ötz/Sautens zu Gast beim SV Navis. Bei leichtem Schneefall starteten die Gäste besser in die Partie. Bereits nach 9 Minuten erzielte Lorenz Amprosi nach einem weiten Einwurf von Stefan Haferkorn die Führung für die SPG. Ein Weckruf für den SV Navis. Die Heimelf übernahm das Kommando, erspielte sich zahlreiche Torchancen, aber konnte in der ersten Halbzeit keinen Treffer erzielen.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich Navis kaltschnäuziger und konnte nach 61 Minuten durch Michael Mair den Ausgleich erzielen. Doch die Gäste schlugen prompt zurück. Mit der zweiten Torchance für die SPG traf Henry Okoh aus 30 Metern zur erneuten Führung. In der Schlussphase war der SV Navis nach einer taktischen Umstellung wieder am Drücker und Manuel Moser konnte mit seinem Doppelpack in der 83. und 85. Minute den verdienten Sieg für die Heimelf sicherstellen.

Die SPG Ötz/Sautens bleibt Tabellenschlusslicht in der Bezirksliga West und muss weiterhin um den Klassenerhalt kämpfen. Der SV Navis kann den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten.“

