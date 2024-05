FC Fliess sichert sich den Sieg gegen St. Leonhard

Details Mittwoch, 01. Mai 2024 16:45

Im dritten Anlauf gelang es dem FC Fliess, den FC St. Leonhard mit einem überzeugenden 3:1-Auswärtserfolg zu besiegen. Die Partie der 13. Runde der Bezirksliga West, die aufgrund ihrer Wichtigkeit für Fliess und dem besseren Wetter endlich stattfinden konnte, bot zahlreiche spannende Momente und bestätigte die Formstärke von Luca Siehs, der mit einem Hattrick glänzte.

Fulminanter Start der Hausherren

Bereits in den ersten Minuten des Spiels zeigte der FC Fliess seine Dominanz auf dem Feld. Luca Siehs eröffnete den Torreigen in der 2. Minute nach einer hervorragenden Vorarbeit über die linke Seite. Die Gäste setzten ihre Angriffsbemühungen fort und erzeugten Druck, was zu weiteren guten Chancen führte. Trotz der Versuche des FC St. Leonhard, ins Spiel zu finden, blieben die Gäste die dominante Mannschaft, was sich in den Kommentaren zu Beginn des Spiels widerspiegelte. Der FC St. Leonhard versuchte mit einem Freistoß in der 40. Minute den Anschlusstreffer zu erzielen, doch der Ball ging knapp drüber.

Siehs bewies seine Goalgetter-Qualitäten erneut in der 35. Minute, indem er nach einem satten Schuss eines Teamkollegen den Ball zum 0:2 ins Netz beförderte. Kurz darauf, in der 41. Minute, komplettierte Siehs seinen Hattrick und setzte damit ein klares Zeichen seiner Formstärke. Mit einem Stand von 0:3 aus Sicht der Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause.

St. Leonhard kämpft, kann die Niederlage aber nicht verhindern

Nach der Halbzeit versuchten die Hausherren, das Blatt zu wenden. Trotz mehrerer Wechsel auf beiden Seiten blieb Fliess jedoch die gefährlichere Mannschaft, wie eine Topchance in der 84. Minute zeigte. Kurz darauf gelang St. Leonhard durch einen Freistoß, den Julian Mair versenkte, in der 86. Minute der Ehrentreffer zum 1:3. Dieser Treffer brachte noch einmal Hoffnung, aber es war zu wenig, um das Spiel zu drehen.

Trotz des späten Treffers des FC St. Leonhard behielt Fliess die Oberhand und sicherte sich mit einem 3:1-Sieg wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze. St. Leonhard hingegen hängt nach der bereits 13. Saisonniederlage weiterhin am Ende der Tabelle fest.



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter soali07 erstellt.

