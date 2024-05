Philipp Nagele analysiert den Dreier von Navis in St. Leonhard

Details Dienstag, 14. Mai 2024 00:28

Ein aufregendes Fußballspiel in der Bezirksliga West fand zwischen dem FC St. Leonhard und dem SV Navis statt, das mit einem spannenden 4:2 für die Gäste endete. Von Beginn an lieferten sich beide Teams ein intensives Match, das von strategischen Spielzügen und beeindruckenden Toren geprägt war.

Philipp Nagele, Co-Trainer SV Navis: „In der 21. Runde der Bezirksliga West traf der FC St. Leonhard am heimischen Kunstrasen auf den SV Navis. Die Gäste fanden schnell ins Spiel und Michael Mair erzielte in der 11. Minute das 1:0. In der 36. Minute setzte sich der Torschütze erneut in Szene und spielte den Ball perfekt zu Andreas Wolf, der das Spielgerät aus kurzer Distanz nur noch über die Linie drücken musste. In der ersten Halbzeit gab es ein klares Chancenplus für den SV Navis, jedoch konnte St. Leonhard kurz vor der Pause durch einen unhaltbaren Freistoß von Julian Mair den Anschlusstreffer erzielen.

In Minute 60 war es erneut Julian Mair, der von einem Abwehrfehler des SV Navis profitierte und den Ausgleich für die Heimelf erzielen konnte. Die beiden Mannschaften zeigten in Halbzeit zwei ein sehr zerfahrenes und kampfbetontes Spiel. Nach 75 Minuten war es Manuel Moser, der durch einen Freistoß die erneute Führung für die Gäste herstellen konnte. Der eingewechselte Marco Peer sorgte mit seinem Treffer in der Schlussphase für den 2:4 Endstand.

Navis überholt mit dem Pflichtsieg in St. Leonhard die SPG Lechtal. Die Hausherren rutschen durch den Sieg von SPG Ötz/Sautens an das Tabellenende.

Bezirksliga West: St.Leonhard : Navis - 2:4 (1:2)

82 Marco Peer 2:4

75 Manuel Moser 2:3

60 Julian Mair 2:2

42 Julian Mair 1:2

36 Andreas Wolf 0:2

11 Michael Mair 0:1

