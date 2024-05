Navis gewinnt gegen den Tabellennachbarn Wilten

Details Dienstag, 28. Mai 2024 00:04

Der SV Navis hat in der 22. Runde der Bezirksliga West den Mittelfeldplatz untermauert. Gegen den in der Tabelle vorne liegenden SK Wilten feiert Navis einen 4:1 Erfolg. Damit liegt Navis nur mehr zwei Punkte hinter Wilten, wobei Wilten vom SV Sistrans (8:0 gegen die SPG Oetz/Sautens) überholt wurde. Den Kantersieg der Runde feiert SPG Lechtal mit einem 11:1 gegen St. Leonhard.

Philipp Nagele, Co-Trainer SV Navis: Das Duell SV Navis gegen den SK Wilten versprach in der 22. Runde der Bezirksliga West große Spannung für die Zuschauer.

Navis erwischte einen Blitzstart. Nachdem sich Michael Mair bereits in Minute 7 über die rechte Seite gegen die Wiltener Abwehr durchsetzen konnte, war Fabian Riedl zur Stelle und erzielte den Führungstreffer für Navis. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch zwischen den beiden Mannschaften. Wilten versuchte ihren Stürmer Alexander Hauser mit hohen Bällen in Szene zu setzen, jedoch konnten die Gäste kein Kapital daraus schlagen. Kurz vor der Halbzeit wurde Florian Moser im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht und der Unparteiische entschied auf Elfmeter für Navis. Cousin Manuel Moser verwandelte diesen sicher zur 2:0 Halbzeitführung für die Hausherren.

In Halbzeit zwei kam Wilten besser aus der Kabine. Fabian Hartmann verwertete eine Flanke per Kopf zum Anschlusstreffer. Daraufhin folgten kuriose Minuten am Naviser Fußballplatz. Navis mit dem vermeintlichen dritten Tor, welches aber spät vom Schiedsrichter wegen Abseits aberkannt wurde. Während Navis noch jubelte, führte Wilten den darauffolgenden Freistoß umgehend aus und erzielte wiederum vermeintlich den Ausgleich zum 2:2. Auch dieses Tor wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Nur eine Minute später traf der eingewechselte Marcel Penz für Navis. Nachdem aller guten Dinge immer drei sind, war auch dieses Tor wegen Abseits ungültig.

Nach diesen turbulenten Minuten fanden die Hausherren wieder besser ins Spiel und Fabian Riedl erzielte seinen zweiten Treffer in der 69. Minute. Navis ließ mit zwei Toren Vorsprung nichts mehr anbrennen. Fabian Riedl krönte seine hervorragende Leistung in der 81. Minute mittels Seitfallzieher zum Endstand von 4:1.

Der SV Navis konnte mit diesem Heimsieg auf den Tabellennachbarn SK Wilten aufschließen und hat nun nur mehr zwei Punkte Rückstand auf Platz sechs.“

Bezirksliga West: Navis : SK Wilten - 4:1 (2:0)

81 Fabian Riedl 4:1

69 Fabian Riedl 3:1

61 Fabian Hartmann 2:1

46 Manuel Moser 2:0

7 Fabian Riedl 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.