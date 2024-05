Navis holt Punkt auswärts gegen Patscherkofel!

Details Freitag, 31. Mai 2024 00:54

In der 23. Runde Bezirksliga West hat der FC Patscherkofel gegen den SV Navis zu Hause zwei Punkte liegen gelassen. Damit hat Patscherkofel viel Boden im kampf um den zweiten Aufstiegsplatz gegenüber Roppen (3:0 gegen Sistrans) und Fliess (4:0 auswärts gegen Oetz/Sauetns) verloren. Leader Imst II kommt mit einem 4:0 in Telfs dem Titel um einen weiteren großen Schritt näher. Fünf Punkte Vorsprung auf Roppen drei Runden vor Saisonende.

Philipp Nagele, Co-Trainer SV Navis: „Das Derby am Sportplatz Patsch versprach große Spannung in der 23. Runde der Bezirksliga West. Der FC Patscherkofel erwartete in der Schlussphase der Saison mit dem SV Navis einen harten Gegner im Aufstiegsrennen.

In Halbzeit eins versuchte der FC Patscherkofel das Spielgeschehen zu kontrollieren. Die Gäste aus Navis waren jedoch hoch motiviert in das Derby gestartet und hatten die Offensive der Hausherren sehr gut im Griff. In der 27. Minute belohnten die Gäste ihre starke Leistung und gingen durch Andreas Wolf in Führung. Im Anschluss zeigten beide Mannschaften ein kampfbetontes Spiel und die Gäste aus Navis konnten die Führung bis zur Pause halten.

In der Halbzeitpause reagierte Trainer Mantl vom FC Patscherkofel und brachte seinen Topstürmer Philipp Thurnbichler. Sowohl der personelle Wechsel als auch die taktische Umstellung der Hausherren sollte die Wende im Derby einleiten. In der 55. Minute traf der eingewechselte Thurnbichler zum Ausgleich. Nur 10 Minuten später konnte Tommaso Compagno per Freistoß die Führung für den Aufstiegskandidaten herstellen. Die Gäste aus Navis brauchten nach den beiden Treffern ein paar Minuten, um wieder zurück ins Spiel zu finden. In Minute 83 traf Fabian Riedl nach einem Zuspiel von Marcel Penz aus zwanzig Metern zum umjubelten Ausgleich für die Gäste. In der hitzigen Schlussphase konnte Navis noch zahlreiche gefährliche Standardsituationen verteidigen und jubelte über den hart erkämpften Punkt im Derby.

Ein herber Rückschlag für den FC Patscherkofel im Aufstiegskampf. Die Elf von Christopher Mantl liegt nun auf Platz vier und hat somit den Aufstieg nicht mehr in der eigenen Hand. Navis bleibt nach einer kampfbetonten Partie auf Platz sieben."

Bezirksliga West: Patscherkofel : Navis - 2:2 (0:1)

83 Fabian Riedl 2:2

65 Tommaso Compagno 2:1

55 Philipp Thurnbichler 1:1

27 Andreas Wolf 0:1

