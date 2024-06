Sieben Treffer zwischen Navis und Telfs II – St. Leonhard nur mit zehn Mann bei Veldidena

Details Montag, 03. Juni 2024 14:50

In der 24. Runde der Bezirksliga West musste die Partie Lechtal gegen Patscherkofel auf 12. Juni 2024, Ankick 18 Uhr, verschoben werden. Leader SC Sparkasse Imst II hat sich mit einem 3:1 gegen die SPG Oetz/Sautens den Titel geholt, da Fliess (6:3 gegen Roppen) zwei Runden vor Schluss sechs Punkte zurückliegt und im direkten Duell Imst knapp die Oberhand behalten hat. Fliess hat aber Platz zwei erobert, da Roppen das Spitzenspiel in Fliess verloren hat. Patscherkofel könnte aber auch noch um den zweiten Aufstiegsplatz mitmischen, liegt vier Punkte mit einem Spiel weniger hinter Fliess zurück. Der Tabellenletzte FC St. Leonhard hat beim FC Veldidena Innsbruck nur zehn Mann zur Verfügung und verliert 0:8. In den letzten beiden Runde wird im Fernduell zwischen Oetz/Sautens und St. Leonhard der Absteiger ermittelt – beide halten aktuell bei zwölf Zählern. Der SV Navis hat mit einem 5:2 gegen Telfs II den Mittelfeldplatz einbetoniert.

Starke Schlussphase von Navis gegen Telfs II

Philipp Nagele, Co-Trainer SV Navis: „In der 24. Runde der Bezirksliga West standen sich der SV Navis und die 1b des SV Telfs bei nassen und schwierigen Platzverhältnissen am Sportplatz in Navis gegenüber.

Die Gäste aus Telfs starteten furios in die Partie und nutzten bereits nach wenigen Sekunden einen Ausrutscher der Naviser Defensive, um durch Ege Sahan in Führung zu gehen. Bereits in Minute 10 konnten die Hausherren zurückschlagen. Marcel Penz war nach einem weiten Einwurf zur Stelle und erzielte mit seinem zweiten Saisontreffer den Ausgleich. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit zeigten beide Mannschaften ihr offensives Potenzial. Trotz einer Vielzahl an Großchancen blieb es beim Zwischenstand von 1:1 in der ersten Halbzeit.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein Torspektakel beider Mannschaften. In der 47. Minute traf Rene Spörr zur Führung für Navis. Nur drei Minuten später folgte wiederum der Ausgleich für Telfs durch Kenan Vukovic. Praktisch im Gegenzug fiel der erneute Führungstreffer für Navis. David Hilber konnte sich über die linke Seite durchsetzen und seine Flanke wurde unglücklich von Admir Kovacevic ins eigene Tor abgefälscht. Das Kopfballtor von Florian Moser in der 57. Minute brachte Navis endgültig auf die Siegerstraße. Der Treffer zum 4:2 nahm den Gästen aus Telfs den Wind aus den Segeln. Navis kontrollierte die letzte halbe Stunde der Partie nach Belieben. Fabian Riedl stellte in der 81. Minute den Endstand von 5:2 her.

Telfs bleibt nach der 24. Runde auf Platz neun. Navis kann kurzfristig Sistrans bei einem ausstehenden Spiel überholen und verweilt auf den sechsten Platz.“

St. Leonhard wehrt sich in Innsbruck nach Kräften!

Bünyamin Okur, sportlicher Leiter FC Veldidena: „Gegner war leider mit zehn Mann an Bord. Es war von Beginn an klar, dass das Spiel hoch ausgeht. Aber Hut ab vom Gegner, sie haben trotzdem sehr fair gespielt. Unser fünfzehnjähriger Selman Kovacevic hat sein erstes Tor geschossen im zweiten Spiel - das war sehr erfreulich für uns. Die weiteren Treffer zum 8:0 kamen von Constantin Cosmescu, Luis Lozada Cherrez, Fabian Grollitsch (4) und Ismail Okur!“

