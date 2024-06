SV Sistrans lässt Wilten keine Chance und tauscht mit dem Gegner die Plätze

In der 26. Runde der Bezirksliga West trafen in der Begegnung zwischen dem SV Sistrans und dem SK Wilten zwei Nachbarn aus der oberen Hälfte der Tabelle aufeinander. Die Hausherren konnten am Mittwochabend ihre Überlegenheit früh unter Beweis stellen, sicherten sich mit einem klaren 3:0-Erfolg drei Punkte und tauschten nach dem 14. Saisonsieg mit dem Gegner die Plätze.

Hausherren mit klarer 2:0-Führung

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für Sistrans. Bereits in der 2. Minute konnte Florian Noggler die Hausherren in Führung bringen. Ein schneller Angriff und ein präziser Abschluss ließen SK-Torhüter Manuel Miller, keine Chance. Die frühe Führung gab Sistrans das nötige Selbstvertrauen, und sie kontrollierten das Spielgeschehen in der Anfangsphase.

Der SK Wilten versuchte, ins Spiel zu finden, doch die Abwehrreihe der Hausherren stand sicher. In der 11. Minute brachte Daniel Klaiber eine Flanke ins Zentrum, doch Thomas Nocker konnte den Ball nicht richtig verarbeiten, sodass Sistrans-Schlussmann Maximilian Kühnel die Situation klären konnte. Immer wieder versuchten die Gäste, durch Standardsituationen gefährlich zu werden, wie in der 17. Minute, als ein Freistoß in die Mitte geflankt wurde, doch Sistrans klärte souverän.

In der 24. Minute hatte Mattias Jenewein die Chance, die Führung auszubauen. Sein Freistoß aus der Nähe der Strafraumgrenze strich aber knapp über die Querlatte. Nur eine Minute später scheiterte ein weiterer gefährlicher Schuss der Sistranser an einer tollen Parade des Gästetorhüters. Kurz vor der Halbzeitpause war es dann Jonathan Singer, der nach einem schnellen Konter den Ball sicher im Netz unterbrachte und auf 2:0 erhöhte. Wilten konnte bis dahin keine nennenswerten Chancen herausspielen, und so ging es mit einem komfortablen Vorsprung für die Hausherren in die Pause.

Noggler schnürt Doppelpack

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete: mit dominanten Aktionen des SV Sistrans. In der 47. Minute hatte Noah Gapp eine große Chance, als sein Nachschuss nach einer Ecke über das Tor ging. Die Gäste hatten es weiterhin schwer, sich gegen die gut organisierte Defensive des SV durchzusetzen.

In der 65. Minute zeigte Torhüter Miller erneut seine Klasse, als er einen langen Ball knapp vor Jenewein abfangen konnte. Die Bemühungen der Gäste blieben unbelohnt. Im Gegenteil: In der 74. Minute krönte Noggler seine herausragende Leistung mit einem weiteren Treffer. Nach einem perfekt getretenen Freistoß von links köpfte er den Ball unhaltbar ins Tor und stellte den 3:0-Endstand her.

In der Schlussphase des Spiels ließ Sistrans nichts mehr anbrennen. Ein Schuss von Jakob Angerer in der 83. Minute wurde vom Torhüter der Gäste pariert, und ein weiterer Versuch in der 86. Minute verfehlte das Ziel nur knapp. Auch Wilten kam noch zu einer Möglichkeit in der 84. Minute, doch der Abschluss war zu schwach und landete in den Armen von Keeper Kühnel. So endete das Spiel mit einem verdienten 3:0-Sieg des SV Sistrans.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Luggi K. (33799 Bonuspunkte)

Bezirksliga West: Sistrans : SK Wilten - 3:0 (2:0)

75 Florian Noggler 3:0

43 Jonathan Singer 2:0

2 Florian Noggler 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Luggi K. mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.