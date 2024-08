Roppen mit toller Moral in Wilten-West!

Details Dienstag, 13. August 2024 01:28

Auftakt zur Saison 2024/25 in der Bezirksliga West. Ordentlich krachen lässt es die WSG Tirol 1c mit einem 7:0 gegen Veldidena. Auch Oetz/Sautens gelingen ein halbes Dutzend Treffer beim 6:0 gegen Fritzens. SU Roppen kämpft beim SK Wilten beherzt, muss sich aber am Ende mit 1:3 geschlagen geben.

Starker Start für den SK Wilten

Helmut Bertsch, Trainer SU Roppen: „Unser Matchplan war, so lange wie möglich die Null halten. Das wurde aber schon in den ersten Minuten mit dem 1:0 von Wilten zunichtegemacht. Speziell in der ersten Hälfte hatten wir überhaupt keinen Zugriff, außerdem mussten wir schon früh verletzungsbedingt zweimal wechseln.

In der zweiten Hälfte konnten wir dann das Spiel etwas offener gestalten und auch unseren einzigen Treffer erzielen. Bemerkenswert dabei ist, dass wir mit der Einwechslung unserer beiden Ersatztorhüter und dem Ausschluss unseres Stammtorhüters - angeblich wegen Torraubes bzw. Verhinderung einer klaren Torchance - keinen weiteren Treffer hinnehmen mussten.

Fazit: Bedingt durch einige Ausfälle des Stammpersonals mussten wir notgedrungen improvisieren, es war aber leider an diesem Spieltag nicht mehr möglich. Trotzdem bin ich extrem stolz auf die Mannschaft, die sich trotz der schwierigen Situation in den 90 Minuten nie aufgegeben hat!“

Bezirksliga West: SK Wilten : SU Roppen - 3:1 (3:0)

78 Jonas Gritsch 3:1

44 Fabian Hartmann 3:0

42 Tobias Kammerer 2:0

3 Alexander Hauser 1:0

