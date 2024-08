Kantersieg der WSG Tirol 1c gegen Veldidena!

Details Dienstag, 13. August 2024 00:36

Der erste Tabellenführer der Bezirksliga West 2024/25 ist die WSG Tirol 1c. Im Heimspiel wurde dem FC Veldidena Innsbruck keine Chance gelassen. Die Partie hätte auch zweistellig ausgehen können. Aber auch Oetz/Sautens (6:0 gegen Fritzens) und Patscherkofel (5:1 gegen Sellraintal) lassen es krachen.

Frühe Führung und dominantes Spiel

Bereits in der siebten Minute gelang der Heimmannschaft der erste Treffer des Spiels. Arda Yilmaz brachte WSG Tirol 1c mit einem platzierten Schuss ins lange Eck in Führung. Die frühe Führung setzte das Team von WSG Tirol 1c direkt in einen offensiven Rausch, und so dauerte es nicht lange, bis der nächste Treffer folgte. In der 33. Minute war es erneut Arda Yilmaz, der für das 2:0 sorgte. Ein präziser Abschluss ließ dem Torwart des FC Veldidena Innsbruck keine Chance.

Nur drei Minuten später, in der 36. Minute, erhöhte Elias Gazdag auf 3:0. Mit einem kraftvollen Schuss aus kurzer Distanz ließ er die Abwehr des Gegners alt aussehen. Elias Gazdag war erneut in der 39. Minute zur Stelle, als er das 4:0 markierte. Die Defensive des FC Veldidena Innsbruck fand kein Mittel, um die Angriffe der Hausherren zu stoppen.

Torfestival bis zur letzten Minute

Kurz vor der Halbzeitpause setzte Benjamin Omidi den Schlusspunkt der ersten Hälfte. In der 45. Minute erzielte er das 5:0, womit die Teams in die Halbzeitpause gingen. Die Dominanz von WSG Tirol 1c war bis zu diesem Zeitpunkt überwältigend, und der FC Veldidena Innsbruck schien keine Antworten auf das druckvolle Spiel des Gastgebers zu haben.

Auch nach der Pause änderte sich das Bild nicht. Nur eine Minute nach Wiederanpfiff erzielte Albin-Muris Beginovic das 6:0. Mit einem platzierten Schuss ließ er dem Torwart keine Abwehrchance. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt längst entschieden, doch WSG Tirol 1c hatte noch nicht genug.

In der 80. Minute krönte Elias Tschenett die hervorragende Leistung seines Teams mit dem siebten Treffer. Ein flacher Schuss ins rechte Eck sorgte für das 7:0 und setzte den Schlusspunkt unter eine beeindruckende Mannschaftsleistung.

Der Schlusspfiff ertönte in der 90. Minute, und WSG Tirol 1c konnte einen verdienten 7:0-Sieg feiern. Die Fans waren begeistert von der dominanten Vorstellung ihrer Mannschaft, während der FC Veldidena Innsbruck eine herbe Niederlage hinnehmen musste.

Mit diesem Sieg setzt WSG Tirol 1c ein deutliches Zeichen in der Bezirksliga West und zeigt, dass sie in dieser Saison zu den Favoriten zählen. Der FC Veldidena Innsbruck hingegen wird die Niederlage schnell abschütteln müssen, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreich zu sein.

Stefan Platt, Co-Trainer WSG Tirol 1c: „Unser Spiel der KM1c gegen Velidena war sehr dominant und wurde nur mit sieben Toren belohnt, wir hätten höher gewinnen müssen, trotzdem guter Auftakt!“

Bezirksliga West: WSG Tirol 1c : Veldidena - 7:0 (5:0)

80 Elias Tschenett 7:0

46 Albin-Muris Beginovic 6:0

45 Benjamin Omidi 5:0

39 Elias Gazdag 4:0

36 Elias Gazdag 3:0

33 Arda Yilmaz 2:0

7 Arda Yilmaz 1:0

