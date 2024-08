Bitterer Ausflug von Wattens 1c nach Roppen!

Details Donnerstag, 15. August 2024 23:43

In der ersten Runde der Bezirksliga West 2024/25 konnten die jungen Kicker der WSG Tirol 1c gegen Veldidena mit 7:0 gewinnen. Völlig überraschend folgt zum Auftakt von Runde zwei eine 3:10 Schlappe bei der SU Roppen. Der Coach von Roppen, Helmut Bertsch betont allerdings in seiner Analyse, dass die Gäste als Mannschaft besser sind als das Ergebnis in Roppen.

Blitzstart von Roppen und klare Führung zur Halbzeit

Helmut Bertsch, Trainer SU Roppen: „In der Mannschaftsbesprechung habe ich vor einer sehr jungen aber einer spielstarken Mannschaft gewarnt. Um dies zu verhindern, haben wir uns eine spezielle Taktik zurechtgelegt. Dass dies natürlich so super aufgeht, war in dieser Form nicht zu erwarten.

Auch der schnelle Führungstreffer wirkte sich natürlich positiv auf den weiteren Verlauf des Spieles aus. Fazit: Spielstand von 6:0 zur Halbzeit. Speziell in der ersten Halbzeit zeigte die Mannschaft, was sie wirklich kann und konnte das auch praktisch umsetzen.

In der zweiten Halbzeit war die Challenge die Spannung der Spieler hochzuhalten, damit sich nicht der Schlendrian einschleicht. Dadurch erklären sich allerdings auch die Gegentreffer. Aber in Summe eine ausgesprochen gelungene Vorstellung sowohl im taktischen und spielerischen Bereich meiner Mannschaft, aber auch ein Kompliment an den Gegner WSG Wattens 1c, sehr spielstarke Mannschaft und sichtlich besser als es das Ergebnis widerspiegelt!“

Bezirksliga West: SU Roppen : WSG Tirol 1c - 10:3 (6:0)

83 Kevin Jurgec 10:3

73 Noah Eisenbeutl 9:3

68 Tobias Schatz 8:3

61 Kaan Kaya 8:2

58 Moritz Wojutycki 7:2

54 Elias Gazdag 7:1

50 Jakob Heinz 7:0

39 Jonas Gritsch 6:0

37 Lukas Zoller 5:0

24 Kaan Kaya 4:0

19 Noah Eisenbeutl 3:0

7 Noah Eisenbeutl 2:0

1 Noah Eisenbeutl 1:0

