Coach von Telfs II nach Sieg in der Melacharena: „War von meiner Mannschaft selbst überrascht!

Details Samstag, 17. August 2024 00:50

Ein echter Fußballthriller inklusive dreißig Minuten Gewitterpause gab es zum Auftakt der zweiten Runde der Bezirksliga West 2024/25 zu sehen. In einer dramatischen Partie konnte sich der SV Telfs II nach einem 1:3 Rückstand beim FC Sellraintal am Ende mit 4:3 durchsetzen und hat damit wie Patscherkofel (4:1 auswärts gegen Oetz/Sautens) die weiße Weste verteidigt.

FC Sellraintal startet stark

Bereits in der Anfangsphase des Spiels zeigte der FC Sellraintal seine Ambitionen, das Spiel für sich zu entscheiden. In der 6. Minute eröffnete Sandro Rofner den Torreigen und brachte die Heim-Mannschaft mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort des SV Telfs 1b ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später, in der 8. Minute, gelang Simon Post der Ausgleich zum 1:1, was die Weichen für ein spannendes Spiel stellte.

In der 15. Minute zeigte der FC Sellraintal erneut seine Offensivkraft. Elias Schlögl traf zum 2:1 und brachte die Gastgeber erneut in Führung. Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem jede Mannschaft ihre Chancen suchte. In der 28. Minute baute Manuel Reimair die Führung des FC Sellraintal auf 3:1 aus und ließ die Heim-Fans jubeln.

Doch der SV Telfs 1b gab sich nicht geschlagen und kämpfte weiter. In der 35. Minute war es Christopher Strigl, der den Anschlusstreffer zum 3:2 erzielte und seine Mannschaft wieder ins Spiel brachte. Die erste Halbzeit endete somit mit einer knappen Führung für den FC Sellraintal.

SV Telfs 1b dreht das Spiel

Die zweite Halbzeit begann genauso aufregend wie die erste. Der SV Telfs 1b drängte auf den Ausgleich und wurde in der 50. Minute belohnt, als Simon Post mit seinem zweiten Treffer des Abends das 3:3 erzielte. Nun war das Spiel wieder völlig offen, und beide Teams zeigten vollen Einsatz.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 66. Minute. Felix Klais traf für den SV Telfs 1b zum 3:4 und brachte seine Mannschaft erstmals in Führung. Der FC Sellraintal versuchte, eine Antwort zu finden, konnte jedoch keine zwingenden Chancen mehr kreieren. Die Defensive des SV Telfs 1b stand in der Schlussphase des Spiels sicher und ließ keinen weiteren Treffer zu.

In der 91. Minute ertönte schließlich der Schlusspfiff, und das Spiel endete mit einem 3:4 zugunsten des SV Telfs 1b. Mit diesem Sieg sicherten sich die Gäste drei wichtige Punkte und bewiesen, dass sie auch in schwierigen Situationen zurückkommen können.

Die Zuschauer erlebten ein intensives und packendes Spiel mit vielen Toren und spannenden Wendungen. Beide Mannschaften zeigten großen Kampfgeist und sorgten für beste Unterhaltung. Während der FC Sellraintal trotz der Niederlage viele positive Aspekte aus dem Spiel mitnehmen kann, wird der SV Telfs 1b diesen Sieg als wichtigen Schritt in der laufenden Saison betrachten.

Admir Kovacevic, Trainer SV Telfs II: „Ein intensives Spiel in dem jeder Fehler bestraft wurde. Nach sechs Minuten meine Mannschaft im Rückstand, wir konnten aber sofort ausgleichen. Dann zwei individuelle Fehler und wir lagen nach 28 Minuten 1:3 zurück. In der 35. Minute konnten wir auf 2:3 verkürzen. Nach der Halbzeitpause etwa eine halbe Stunde Unterbrechung wegen einem Gewitter. Ich war eigentlich eher dafür nicht mehr weiterzuspielen, aber der Schiri hat wieder angepfiffen. Am nassen Boden kamen wir besser zurecht als der Gegner. Nach einem langen Einwurf das 3:3 in 50. Minute. Unser Siegtreffer in der 66. Minute sehr schön per Stanglpass herausgespielt. Schlussendlich ein verdienter Dreier. War von meiner Mannschaft selbst überrascht!“

Bezirksliga West: Sellraintal : Telfs 1b - 3:4 (3:2)

66 Felix Klais 3:4

50 Simon Post 3:3

35 Christopher Strigl 3:2

28 Manuel Reimair 3:1

15 Elias Schlögl 2:1

8 Simon Post 1:1

6 Sandro Rofner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.