Wattens 1c trauert zwei Zählern gegen Stubai II nach!

In der dritten Runde der Bezirksliga West konnte der FC Stubai II mit einem 1:1 einen Punkt bei der WSG Tirol 1c entführen. Damit liegen beide Mannschaften drei Punkte hinter der Tabellenspitze, die vom SV Sistrans (5:0 gegen Veldidena) und Lechtal (1:0 in Navis) gebildet wird.

Erste Halbzeit: WSG Tirol 1c mit der Führung

Von Beginn an war das Spiel zwischen WSG Tirol 1c und FC Stubai 1b geprägt von hohem Tempo und intensivem Pressing. Beide Teams zeigten sich kämpferisch und waren darauf bedacht, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen. Trotz einiger vielversprechender Angriffe auf beiden Seiten, dauerte es bis zur 44. Minute, bis das erste Tor fiel.

In der 44. Minute gelang es Max Schraffl, die Heimmannschaft in Führung zu bringen. Mit einem präzisen Schuss ins Netz brachte er WSG Tirol 1c mit 1:0 in Front. Die Freude war groß bei den Spielern und Fans der Gastgeber, die auf einen Sieg hofften. Mit dieser knappen Führung ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: FC Stubai 1b schlägt zurück

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste vom FC Stubai 1b entschlossen aus der Kabine und setzten WSG Tirol 1c zunehmend unter Druck. Die Gastgeber versuchten, ihre Führung zu verteidigen und lauerten auf Konterchancen. Doch die Angriffsbemühungen der Gäste sollten belohnt werden.

In der 63. Minute war es schließlich Erkut Öcal, der den Ausgleich für FC Stubai 1b erzielte. Mit einem sehenswerten Treffer sorgte er für das 1:1 und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Die Freude über den Ausgleich war groß, und das Spiel wurde nun noch spannender.

Beide Teams suchten in der verbleibenden Spielzeit nach dem Siegtreffer. Es gab einige gute Möglichkeiten auf beiden Seiten, doch keine der Mannschaften konnte diese nutzen. Die Abwehrreihen standen gut und ließen keine weiteren Treffer zu.

Die Partie endete schließlich mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine starke Leistung und verdienten sich jeweils einen Punkt. WSG Tirol 1c und FC Stubai 1b können mit ihren gezeigten Leistungen zufrieden sein und werden in den kommenden Spielen sicherlich weiter versuchen, wichtige Punkte zu sammeln.

Stefan Platt, Co-Trainer WSG Tirol 1c: „Wir hatten mehr vom Spiel mit viel Ballbesitz, der Gegner stand kompakt und tief, trotzdem hatten wir genug Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen, hatten aber kein Glück! Leider zwei verlorene Punkte!“

Bezirksliga West: WSG Tirol 1c : FC Stubai 1b - 1:1 (1:0)

63 Erkut Öcal 1:1

44 Max Schraffl 1:0

