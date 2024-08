Telfs II trotz Unterzahl mit kämpferisch starker Leistung gegen Oetz/Sautens

Details Sonntag, 25. August 2024 14:02

In der dritten Runde der Bezirksliga West 2024/25 lieferten sich der SV Telfs II und die SPG Oetz/Sautens einen beherzten Fight. Oetz/Sautens konnte am Ende mit 3:2 gewinnen und damit hat sich an der Tabellenspitze das Feld noch mehr verdichtet. Sistrans und Lechtal führen die Tabelle mit sieben Zählern und noch ohne Niederlage an. Dahinter folgen mit einem Punkt Rückstand Patscherkofel, Wilten, Oetz/Sautens, Telfs II und Roppen.

Frühe Führung und ein Platzverweis

Die Partie startete mit hohem Tempo, und bereits in der 15. Minute musste SV Telfs 1b einen schweren Rückschlag hinnehmen. Noah Egger, der letzte Mann in der Abwehr der Gastgeber, erhielt eine rote Karte, was seine Mannschaft für den Rest des Spiels in Unterzahl ließ.

Nur zwei Minuten später nutzte SPG Oetz/Sautens die numerische Überlegenheit aus. Fabian Amprosi erzielte in der 17. Minute per Freistoß das 1:0 für die Gäste. Der Freistoß wurde geschickt in die Torhüter-Ecke gezirkelt, und obwohl es aussah, als wäre er haltbar gewesen, konnte der Torwart von SV Telfs 1b den Ball nicht parieren.

In der 30. Minute legte SPG Oetz/Sautens nach. Tobias Amprosi verwandelte einen Elfmeter sicher und erhöhte auf 2:0. Dies war bereits sein drittes Saisontor, und es schien, als würden die Gäste das Spiel frühzeitig entscheiden.

Aufholjagd von SV Telfs 1b

Doch SV Telfs 1b zeigte Kampfgeist und kam in der 40. Minute durch Kenan Vukovic wieder heran. Nach einem schnellen Angriff landete der Ball bei Vukovic, der sicher zum 1:2 einschoss. Mit diesem Treffer keimte bei den Gastgebern neue Hoffnung auf, und sie gingen mit diesem Ergebnis in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit begann ausgeglichen, doch SPG Oetz/Sautens stellte in der 57. Minute den alten Abstand wieder her. Dani Leiter zeigte sich technisch versiert und bereitete das Tor mit drei Übersteigern vor, bevor er den Ball quer zu Leon Zboril passte, der den Ball rechts oben im Tor unterbrachte. Mit dem 3:1 schien SPG Oetz/Sautens erneut auf der Siegerstraße zu sein.

Aber SV Telfs 1b gab nicht auf. In der 59. Minute erzielte Felix Klais mit einem spektakulären Kopfballtreffer das 2:3. Die Partie blieb somit spannend bis zur letzten Minute.

Dramatisches Finish

Die Schlussminuten waren geprägt von intensiven Angriffen der Gastgeber, die alles daran setzten, den Ausgleich zu erzielen. In der 90. Minute ereignete sich ein kurioser Vorfall: Der Torwart von SV Telfs 1b, Marko Kovacevic, schätzte die Größe des Strafraums falsch ein und sorgte für eine kurze Verwirrung. Dennoch blieb es beim 2:3, und SPG Oetz/Sautens konnte den knappen Vorsprung über die Zeit retten.

Nach sechs Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel. SPG Oetz/Sautens feierte einen hart erkämpften Auswärtssieg, während SV Telfs 1b trotz Unterzahl und starker Leistung am Ende leer ausging. Die Fans am Sportplatz Emat erlebten eine spannende Begegnung, die bis zur letzten Sekunde aufregend blieb.

Roland Waldhart, Trainer SPG Oetz/Sautens: „Am Ende haben wir 3:2 gewonnen, lagen aber schon 2:0 voran. Ein Grund dafür war die rote Karte in der 15. Minute für Telfs wegen Torchancenverhinderung. Aber Telfs mit toller Moral und dem 1:2 kurz vor der Pause. Nach der Halbzeitpause waren wir dann besser, konnten das 3:1 erzielen. Aber postwendend der Anschlusstreffer von Telfs. In Folge eine sehr offene Geschichte. Unter dem Strich war der Dreier für uns aber schon verdient, denke ich. Ein hart umkämpftes Spiel. Wir sind zufrieden und so kann es weitergehen!“

Bezirksliga West: Telfs 1b : Oetz/Sautens - 2:3 (1:2)

59 Felix Klais 2:3

57 Leon Zboril 1:3

40 Kenan Vukovic 1:2

30 Tobias Amprosi 0:2

17 Fabian Amprosi 0:1

