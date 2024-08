Lechtal holt in Navis drei Punkte!

Details Montag, 26. August 2024 01:03

Starke Vorstellungen der SPG Lechtal in der Bezirksliga West 2024/25. In der dritten Runde konnte man den zweiten Sieg einfahren. Bei der straken Elf von Navis holt Lechtal mit einem 1:0 Erfolg drei Punkte und ist neben Leader Sistrans (5:0 gegen Veldidena) die zweite Mannschaft ohne Niederlage nach drei Runden.

Goldtor in der 20. Minute durch Emmanuel Baanuye

Daniel Wolf, Obmann SPG Lechtal: „Im spannenden Duell zwischen dem SV Navis und der SPG Lechtal, das am vergangenen Wochenende stattfand, konnten wir uns als Gastmannschaft mit einem knappen 1:0-Sieg durchsetzen. Die Partie war von Beginn an hart umkämpft, wobei beide Teams um die Kontrolle des Spiels bemüht waren. Die SPG Lechtal zeigte sich defensiv stabil. In der ersten Halbzeit prägte ein intensives Mittelfeldspiel das Geschehen, und es dauerte bis zur 20. Minute, bis der entscheidende Moment kam. Nach einer Standardsituation trat Jakob Pfefferkorn zum Freistoß an. Mit einem präzisen Pass auf Emmanuel Baanuye brachte er den Ball an der Mauer vorbei, wo er unhaltbar ins Netz einschieben konnte. Dieser Treffer sorgte für Jubel bei dem mitgereisten Fans und gab der SPG Lechtal eine wichtige Führung.

In der zweiten Halbzeit drängte der SV Navis auf den Ausgleich und setzte die Lechtaler Abwehr stark unter Druck. Es kam zu mehreren gefährlichen Situationen, doch die Verteidigung der SPG Lechtal stand sehr kompakt. In der Nachspielzeit vergaben wir noch einen Elfmeter und die SPG Lechtal konnte den 1:0-Auswärtssieg feiern. Die Mannschaft zeigte eine starke Leistung, während der SV Navis trotz intensiver Bemühungen ohne Punkte blieb.“

Bezirksliga West: Navis : SPG Lechtal - 0:1 (0:1)

20 Emmanuel Baanuye 0:1

