Patscherkofel bezwingt Telfs II im Spitzenspiel knapp!

Details Samstag, 31. August 2024 01:42

In der vierten Runde der Bezirksliga West hatte der FC Patscherkofel ganz hart zu kämpfen, um den SV Telfs II knapp mit 2:1 niederzuringen. Der entscheidende Treffer kurz vor Schluss und für Patscherkofel ein sehr wichtiger Heimsieg. Sechs Treffer gab es in der zweiten Freitagspartie zwischen Stubai II und Flaurling/Polling zu trennen. Nach neunzig Minuten teilte man sich mit einem 3:3 die Punkte.

Frühe Führung für FC Patscherkofel

Der FC Patscherkofel startete stark und setzte SV Telfs 1b von Beginn an unter Druck. In der 20. Minute zahlte sich der engagierte Auftritt der Hausherren aus. Philipp Thurnbichler erzielte das 1:0 für den FC Patscherkofel. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter der Gäste keine Chance. Die frühe Führung gab dem Team von FC Patscherkofel zusätzliche Sicherheit, und sie kontrollierten weitgehend das Geschehen auf dem Platz.

In der Folgezeit blieb der FC Patscherkofel weiterhin spielbestimmend, konnte jedoch keine weiteren Treffer in der ersten Halbzeit erzielen. SV Telfs 1b hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und gefährliche Aktionen zu kreieren. Die Defensivarbeit der Gastgeber ließ kaum Chancen zu und so gingen beide Teams mit einem 1:0 in die Halbzeitpause.

Ausgleich und späte Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich SV Telfs 1b deutlich verbessert. Bereits in der 48. Minute gelang den Gästen der Ausgleich. Felix Klais nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des FC Patscherkofel und schoss zum 1:1 ein. Dieser Treffer beflügelte SV Telfs 1b und das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem beide Teams Chancen auf die Führung hatten.

Die Partie nahm an Intensität zu und beide Mannschaften kämpften verbissen um jeden Ball. Es sah lange Zeit so aus, als würden sich die Teams mit einem Unentschieden trennen. Doch in der 88. Minute schlug der FC Patscherkofel noch einmal zu. Johannes Plörer erzielte das entscheidende Tor zum 2:1. Mit einem kraftvollen Schuss aus kurzer Distanz ließ er dem Torwart von SV Telfs 1b keine Abwehrmöglichkeit. Dieser späte Treffer sorgte für ausgelassenen Jubel bei den Heimfans und stellte die Weichen auf Sieg.

In den verbleibenden Minuten gelang es SV Telfs 1b nicht mehr, eine Antwort zu finden. Der FC Patscherkofel verteidigte die knappe Führung und brachte den Sieg über die Zeit. Mit diesem Erfolg festigte das Team seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte und sammelte wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Plätze in der Bezirksliga West (TIR).

Das Spiel endete nach 90 spannenden Minuten mit einem 2:1-Erfolg für den FC Patscherkofel. Beide Mannschaften zeigten eine kämpferische Leistung und boten den Zuschauern eine unterhaltsame Partie. Vor allem die späte Entscheidung durch Johannes Plörer wird den Fans des FC Patscherkofel in Erinnerung bleiben.

Christopher Mantl, Trainer FC Patscherkofel: „Ein intensiver Kampf gegen sich sehr gut verteidigende Gäste. Wir hätten das Spiel allerdings schon in der ersten Hälfte entscheiden können. Da hatten wir zwei bis drei Sitzer. Gelungen ist uns allerdings nur die Führung in der 20. Minute. Knapp nach der Pause konnte Telfs ausgleichen und es war wieder eng. Knapp vor dem Schlusspfiff das 2:1 durch Johannes Plörer. Wir hatten zwar ein Chancenübergewicht, aber die Gäste hatten eine starke Defensive. Ein knapper Erfolg!“

Bezirksliga West: Patscherkofel : Telfs 1b - 2:1 (1:0)

88 Johannes Plörer 2:1

48 Felix Klais 1:1

20 Philipp Thurnbichler 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.