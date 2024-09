Abwechslungsreiches Remis zwischen Oetz/Sautens und Wilten

Details Montag, 02. September 2024 17:42

In der 4. Runde der Bezirksliga West kam es im Spitzenspiel der Runde zum Duell zwischen der SPG Oetz/Sautens und dem SK Wilten. Beide Mannschaften bestrebt mit einem Dreier den direkten Kontakt zur Tabellenspitze zu halten. Am Ende gab es aber ein 1:1 und so liegen nun beide Teams drei Punkte hinter Leader Sistrans (4:1 in Roppen) und SPG Lechtal (4:1 gegen Fritzens).

Schwacher Start von Oetz/Sautens

Roland Waldhart, Trainer SPG Oetz/Sautens: „Aufgrund der richtig schlechten Leistung in den ersten dreißig Minuten kann ich dem Unentschieden gegen meiner Meinung nach einer der besten Mannschaften in der Liga ein wenig Freude abgewinnen!

Nach etwa dreißig Minuten haben wir wie auf Knopfdruck das Kommando übernommen und dann in Minute 43 auch das Tor gemacht. Eine schöne Kombination über Lukas Levjak, Praxmarer David und Wedam Manuel, der dann im Strafraum gefoult wurde und den Elfer selbst verwandelte!

Nach einer gesunden Kabinenansprache ist meine Mannschaft sehr bissig in die zweite Hälfte gestartet. Wir waren in der zweiten Halbzeit viermal alleine im 1:1-Duell mit dem gegnerischen Torhüter. Leider konnten wir kein Tor erzielen, mussten dann ab der 80. Minute in Unterzahl nach einer Gelb/Roten Karte weiterspielen und haben leider in der 89. Minute nach einem Eckball den Ausgleich hinnehmen müssen!

Unter dem Strich ein gutes BLW-Spiel zweier unterschiedlicher Mannschaften vom Alter her. Altersdurchnitt meiner Mannschaft gestern 19,5 - in der Startelf mit zwei 15-jährigen - Fabio Füruter und Moritz Heidegger - die Ihre Aufgabe beide mit Bravour und sehr clever gemeistert haben. In Summe bin ich zufrieden mit unserer Leistung!“

Bezirksliga West: Oetz/Sautens : SK Wilten - 1:1 (1:0)

90 Alexander Beyl 1:1

44 Manuel Wedam 1:0

